SailWise organiseert watersportdagen voor mensen met een visuele beperking

ELAHUIZEN- Wie denkt dat mensen die blind of slechtziend zijn niet zelfstandig kunnen zeilen, heeft het mis. SailWise - een organisatie met bijna 50 jaar ervaring op het gebied van watersportactiviteiten voor mensen met beperkingen - bewijst het tegendeel. Op zaterdag 30 september kunnen mensen met een visuele beperking zelf ervaren welke mogelijkheden er zijn op watersportgebied. SailWise houdt dan van 10.00 tot 16.00 uur de kennismakingsdag ‘Blind varen op je gevoel’ vanuit het watersportcentrum It Sailhûs in Elahuizen. Deelnemers krijgen de mogelijkheid om hun zintuigen op een geheel nieuwe manier te gebruiken, terwijl ze zich wagen aan een onvergetelijke ervaring op het water.