SailWise ontvangt keurmerk voor goed vrijwilligerswerk

SNEEK- SailWise heeft opnieuw het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld ontvangen. Daarmee laat de organisatie zien dat zij structureel werkt aan goed vrijwilligersbeleid en -management. Jaarlijks zetten zo’n 300 vrijwilligers zich in voor mensen met een beperking tijdens de watersportvakanties van SailWise. De organisatie heeft drie locaties in Nederland, waaronder watersportcentrum It Sailhûs in Elahuizen.

NOV-keurmerk

Het NOV-keurmerk staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Organisaties die dit keurmerk dragen laten zien dat zij de zaken goed geregeld hebben voor hun vrijwilligers. Vrijwilligerspunt Westfriesland-adviseur Auke Abbekerk: “SailWise heeft een goed doordacht en uitgewerkt vrijwilligersbeleid. Er is veel aandacht besteed om documenten te actualiseren, nog beter toegankelijk te maken voor nieuwe vrijwilligers en de vrijwilligerscoördinatie te beleggen. Er komt duidelijk naar voren dat vrijwilligers het erg naar hun zin hebben en dat beroepskrachten en vrijwilligers werken als een gezamenlijk team met maar één doel: een onvergetelijke ervaring op het water voor de deelnemers.” Vrijwilligerspunt Westfriesland is door het NOV gecertificeerd om via de methode Vrijwillige Inzet Goed Geregeld organisaties te begeleiden naar goed vrijwilligersbeleid en -management.

Watersport voor mensen met een beperking

SailWise organiseert al meer dan 45 jaar uitdagende watersportvakanties voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Vanaf drie locaties in Nederland (Enkhuizen, Loosdrecht en Elahuizen) ervaren gasten dat zij fysiek en mentaal veel meer aankunnen dan ze denken. Onderzoek bevestigt dat de activiteiten bijdragen aan het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van de deelnemers van SailWise.

SailWise zoekt meer vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor SailWise. Samen met de vaste bemanning zorgen zij voor de begeleiding van de zeilactiviteiten en zorgmomenten van deelnemers. SailWise is op zoek naar meer mensen die mee willen tijdens de zeilvakanties. Niet alleen mensen met watersportervaring zijn welkom; de stichting zoekt ook mensen voor de begeleiding en (ADL-)hulp en mensen met een verpleegkundige of verzorgende achtergrond. Wie geïnteresseerd is kan terecht op sailwise.nl/vrijwilligers.