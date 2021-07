Rustpunt Tolhuisje aan de Zwette

SNEEK- Sinds kort is Rustpunt het Tolhuisje geopend. Wil je even uitrusten na je wandel of fietstocht? Zelf tegen een kleine vergoeding je eenvoudige koffie of thee ( of limonade) inschenken, je band oppompen als dat nodig is of je elektrische fiets opladen? Naar het toilet met vogelgeluiden in het gastenhuisje om de hoek? Dat kan sinds kort bij rustpunt: Tolhuisje Zwette!