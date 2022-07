Rust weer gekeerd rond distributiecentrum Poiesz

In de loop van de dag sloot een grote groep mensen zich bij de boeren aan om het protest kracht bij te zetten. Deze groep kreeg na zes uur vanavond duidelijk de overhand. Veel van deze mensen weigerden weg te gaan voor en met name achter het distributiecentrum. Hierop is de ME ingezet om de blokkade op te heffen. Er werd hard ingegrepen door de ME en een viertal mensen werd gearresteerd. Voor het eerst in de geschiedenis van Sneek werd de ME ingezet bij een demonstratie.

Ondertussen roept LTO, belangenvereniging van de boeren, op om de distributiecentra verder met rust te laten. Supermarktkoepel CBL waarschuwt voor miljoenen euro's aan schade als de boeren hun blokkades doorzetten.