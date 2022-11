Ruiter Sneek: Al bijna 150 jaar Sneker vakmanschap

Er zijn maar weinig bedrijven in Sneek die opgericht zijn in de 19e eeuw en nog steeds ‘alive and kicking’ zijn. En dat ook nog eens in de stad waar het allemaal begon. Dergelijke ondernemingen kun je in onze Waterpoortstad op twee handen tellen. Ruiter Machinefabriek is er één van. Een bedrijf dat na ruim 148 jaar nog steeds in Sneker (familie)handen is en zich moderner voelt dan ooit.

RUITER IN VOGELVLUCHT

Aan het Oosterdijk 51 worden op 28 april 1874 de grondvesten voor de huidige machinefabriek gelegd door Steven Geert Ruiter. Hoef- en kachelsmederij S.G. Ruiter zal zich ontwikkelen van wagenbouwer en stoomreparatiefabrikant tot bouwer van scheepsmotoren. Door de industriële revolutie legde het bedrijf zich meer toe op het maken van suikerverwerkende machines, potkachels, landbouw- en bakkerijmachines, het produceren van transportbanden (‘leve de automatisering’) en uiteindelijk geavanceerde machines voor diverse markten. Onder de naam ‘Stoomreparatiefabriek Fa. S.G. Ruiter & Zn.’ zal de familie meer dan honderd jaar in het centrum van Sneek meebewegen met de grillen van de tijd.

ALLES ONDER ÉÉN DAK

De firma wordt omgezet naar een bv en men verhuist naar een nieuwe plek aan de rand van de stad. Na nog een onderkomen op een ander Sneker bedrijventerrein, heeft Ruiter Machinefabriek sinds september 2022 haar intrek genomen op werklocatie nummer vier. Een gloednieuw bedrijfspand van 3.800 m² op De Hemmen II in Sneek. Ontwerpen, engineeren, verspanen, lassen, reviseren, bouwen, onderhouden en samen- stellen; alles vindt plaats onder één dak.

DE ZESDE GENERATIE AAN HET WOORD

Vanuit deze moderne vestigingslocatie, wordt het bedrijf geleid door Erik Ruiter en George Hoogma. Hoe kan een onderneming al bijna 150 jaar zo succesvol zijn? “Je moet jezelf blijven ontwikkelen en de markt scherp in de gaten houden”, vertelt Erik, alweer de zesde generatie Ruiter én geboren boven de eerste locatie van het bedrijf.

“Eigenlijk vind je niet alleen nieuwe machines uit, maar vooral jezelf! We gaan steeds vaker een partnership aan met onze opdrachtgevers.” Deze bevinden zich onder andere in de voedingsmiddelenindustrie, verpakkingsindustrie, suikerverwerkende industrie en grafische industrie.

Het ontwikkelen en bouwen van een machine stopt niet bij het afleveren. Erik: “We voeren ook het onderhoud uit en zorgen bij een revisie of volgende order dat de machine zoefficiënt mogelijk blijft functioneren. Dus meedenken met onze klanten en innoveren waar we kunnen. Dit leidt soms tot een unieke machine, zoals de PEG-installatie. Hiermee wordt, in opdracht van Batavialand in Lelystad, wrakhout dat op allerlei plaatsen gevonden is geconserveerd met behulp van polyethyleenglycol, PEG.”

MEDEWERKERS BEPALEN MEE

Met bijna dertig werknemers wordt samen gewerkt aan mooie projecten. In de werkplaats maken de vakmensen veel machines voor diverse multinationals. Deze gaan vanuit de Friese Elfstedenstad de hele wereld over. Ook worden inventieve en unieke machines voor kleine en grote producenten

gebouwd. “Wij hebben veel en gevarieerde opdrachten, dat maakt elke werkdag weer een mooie uitdaging. Het is daarom belangrijk om te luisteren naar je personeel, naar de vakmensen met jarenlange ervaring en de juiste kennis.” Met trots benadrukt Erik: “Dit bedrijf zou

niet kunnen opereren zonder het geweldige team. Het gaat zelfs zover dat belangrijke beslissingen pas worden genomen na de input van onze mensen. Zoals bijvoorbeeld bij de aanschaf van een nieuwe machine in onze productiehal. We zijn een gedegen en hechte club waar kwaliteit én een goede werksfeer hoog in het vaandel staan.”

NAAR DE TOEKOMST KIJKEN

Op De Hemmen II, langs de State As, kunnen ze de komende jaren weer vooruit. “We hebben nu alle disciplines en afdelingen bij elkaar. Achter de grote glazen gevel bevinden zich een aantal sfeervolle kantoren, een spreekkamer, scholingsruimte en een gezellige kantine met dakterras. Daarachter volgt een uitgebreid magazijn, een hal voor de verspaning, de montagehal, een roestvrijstaal-hal en een aparte staalhal. Daar kunnen we volop lassen, slijpen, zagen, boren, machines monteren en onderhoudswerk uitvoeren”, aldus George. “Onze toekomst zien we zonnig tegemoet. Daar zijn wij als bedrijf en als directie heel bewust mee bezig.”

KENNIS VAN TECHNIEK DOORGEVEN

“We zijn lid van Vereniging Circulair Friesland om zo de verbinding aan te gaan met andere bedrijven, overheden, kennisinstellingen en – maatschappelijke - organisaties en de circulaire ambities in Friesland waar te maken. Ook zitten we in de Werkgroep Beheer van VOS, Vereniging Ondernemend Sneek, die de belangen van de ‘buitenring’ ondernemers in Sneek behartigt. Wij bieden met regelmaat leerzame stageplaatsen en doen elk jaar mee aan het Beroepenfeest ‘Zuidwest Friesland On Stage’, waar vmbo-leerlingen met ons kennismaken. Ze kunnen zich dan aanmelden voor de Doe Dag bij ons bedrijf. Techniek is een geweldig vak en we brengen ons enthousiasme graag over op een volgende generatie.”