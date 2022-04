Ruimte gezocht voor nagebouwde Sneker kermisattracties

???????? ???????????????????????? ???????????? ???????????????? ????????????????????????

Jan Douwe Gorter en Jan Blok, twee grote liefhebbers van kermissen en alles wat daar mee annex is willen graag dat de modellen in Sneek getoond kunnen worden.

“Wij zijn benaderd door zes modelbouwers met de vraag of zij in het weekend tijdens de Sneekweek hun eigen gebouwde kermisminiaturen aan het publiek mogen laten zien. Zij organiseren wel vaker zo’n gratis toegankelijke expo, maar nog niet in deze omvang in de Noorden”, zegt Blok.

“Zij hebben ons gevraagd om hen te helpen bij het realiseren van hun plan. Wij hebben inmiddels contact gehad met Sneek Promotion en om ruimte gekeken bij de Rabobank en de Martinistate. Beide panden worden de komende maanden intern verbouwd en vallen af. Ook het Atrium lijkt lastig, gezien ook de kosten. We zijn dus nog steeds op zoek naar ruimte, liefst in de nabijheid van het Martiniplein, en omdat we niet weten of we wat over het hoofd zien hebben we een oproep geplaatst op FB Sneekweekkermis”, vertelt de enthousiaste Blok.

Wie een geschikte ruimte heeft om de modellen te exposeren kan via pb contact zoeken via Sneekweekpagina of jan.f.blok@home.nl.