Ruim zestig trouwambtenaren vieren BABSendag

FRYSLÂN - Door corona was het al even geleden dat ze samen kwamen, maar woensdag was het eindelijk weer zover. Ruim zestig Friese Buitengewoon Ambtenaren van de Burgerlijke Stand vierden hun Provinciale BABSendag in De Fryske Marren. In de raadszaal van gemeentehuis Heremastate werden ze verwelkomt door loco-burgemeester Chris van Hes.

In 2022 werden er veel meer huwelijken voltrokken dan in de jaren voor corona. Er vonden ruim 70.000 trouwerijen plaats, ruim 5000 meer dan in de jaren voor de coronacrisis het geval was. In De Fryske Marren worden jaarlijks zo'n 250 stellen in de echt verbonden. Volgens Van Hes ligt de gemeente daarmee goed in de huwelijksmarkt. "Wellicht komt dat door de mooie trouwlocaties die wij hebben."

Na het welkom werd er op het bordes van het gemeentehuis een groepsfoto gemaakt, de plek die ook al bij vele trouwerijen op die manier dienst heeft gedaan. Vervolgens nam het gezelschap plaats in twee touringcars om onder leiding van gidsen een rondrit langs diverse trouwlocaties in De Fryske Marren te maken.