Ruim 800 leerlingen doen beroepservaring op tijdens On Stage Doe Dag

SNEEK- In vervolg op het Beroepenfeest van Zuidwest Friesland On Stage op 1 november vond op donderdag 24 november de On Stage Doe Dag plaats. Ruim 800 On Stage leerlingen gingen op pad om werkbezoeken af te leggen bij de beroepsbeoefenaren waar ze bij On Stage een match mee hebben gemaakt. Veel deelnemende bedrijven hadden een mooi programma in elkaar gezet met een afwisseling van kijken en doen. In totaal zijn er door leerlingen van het VO 1800 bezoeken afgelegd bij bedrijven. On Stage is een samenwerking tussen diverse partijen uit het bedrijfsleven, deelnemende scholen, ouders, jongerenwerk en de gemeente.

De projectleiders en het organiserend Stageteam met hierin decanen van alle VO-scholen in de gemeente bezochten een aantal bedrijven en troffen er gemotiveerde vmbo leerlingen en enthousiaste professionals aan. “Wij zagen zoveel leerlingen met ‘sterretjes in hun ogen’: degenen die echt nieuwsgierig en gemotiveerd zijn. Voor hen doen we dit en onder deze jongeren vinden de bedrijven hun toekomstige collega’s en medewerkers”, zeggen de projectleiders.

Zo mochten de leerlingen bij Thuiszorg Slippens hechtingen verwijderen uit een pop die in bed lag, bij KindercoachPraktijk Sneek werd er gewerkt aan zelfverdediging en deden ze 'over de streep'. Bij Nij Wybranda voerden leerlingen de dieren en molken ze de koeien. Er werden overheerlijke mocktails gemaakt bij Proeflokaal Sneek en er werden medicijnen bereid bij Service Apotheek Workum. Bij KBS+BTS werden tekeningen en plattegronden in 3D uitgewerkt door de leerlingen.

In Bolsward waren leerlingen bij VAKO kozijntechniek druk aan het timmeren, zagen en boren met als eindresultaat een prachtig gepersonaliseerd mini kozijn. De leerlingen die een bezoek brachten aan Dok en Scheepsbouw in Woudsend lasten een boekenstandaard in elkaar en bij de docent lichamelijke opvoeding van CBS Bogerman waren de leerlingen even zelf leraar en verzorgden ze de hele gymles.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de inspanningen van deelnemende On Stage bedrijven uit Zuidwest Friesland en de regio om de 800 vmbo leerlingen te laten ervaren wat een bepaald beroep inhoudt. Foto’s van wat zich tijdens de Doe Dag afspeelde bij alle On Stage bedrijven zijn te zien via de site www.zuidwestfrieslandonstage.nl.