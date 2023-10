Ruim 800 kilometer aan Friese wateren en oevers opgeruimd tijdens Skjin Wetter

SNEEK- Fryslân is weer een stuk schoner na de actieweek van Skjin Wetter. Van 7 t/m 14 oktober hebben 79 Friese organisaties meegeholpen om oevers, kanalen, grachten, sloten en zelfs het wad op te ruimen. Er is in totaal 854 kilometer schoongemaakt! Deze opruimacties vonden plaats in negen gemeenten in Fryslân. Het doel van de actie is om zoveel mogelijk zwerfafval op te ruimen én bewustwording te creëren bij de inwoners van Fryslân. Door het zwerfafval in onze omgeving op te ruimen, kan het via de afvalscheiding weer gebruikt worden als grondstof voor nieuwe producten. Daarom is het zo belangrijk dat we opruimen.

De opruimacties in de week van Skjin Wetter vonden plaats in de gemeenten Dantumadiel, De Fryske Marren, Harlingen, Leeuwarden, Noardeast-Fryslân, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Tytsjerksteradiel en Waadhoeke. Skjin Wetter is een initiatief van deze negen gemeenten, Wetterskip Fryslân en de Friese Milieu Federatie (FMF). Lemke Statema, projectleider van Skjin Wetter, benadrukt waarom initiatieven zoals Skjin Wetter zo belangrijk zijn: “Jaarlijks komt er 50 miljoen kilo zwerfafval in onze natuur en leefomgeving terecht. Dat komt neer op zo’n 3 kilo per inwoner, en deze getallen gaan alléén over Nederland! Dat is gigantisch veel en laat zien dat acties als Skjin Wetter hard nodig zijn.” De organisatie kijkt terug op een geslaagde zevende editie van Skjin Wetter en is erg blij met de inzet van alle vrijwilligers die hebben meegeholpen afgelopen week. De actieweek van Skjin Wetter laat zien wat de kracht van samenwerken is. De inspanning van alle vrijwilligers is een belangrijke stap richting een moai skjin Fryslân!

Afval als grondstof



Dit jaar stond Skjin Wetter in het teken van ‘Afval als Grondstof’. Want, eigenlijk zouden afval en zwerfafval niet mogen bestaat. Veel van ons afval heeft nog waarde: gebruiksvoorwerpen die we weggooien kunnen vaak prima gerepareerd worden en verpakkingen kunnen opnieuw gebruikt worden door upcycling of recycling. Lemke Statema vertelt: “Opruimen is enorm nuttig, want ieder stuk afval wat opgeruimd wordt, komt weer terecht in de nascheiding bij de Omrin, waardoor er weer nieuwe producten mee kunnen worden gemaakt.” Toch blijft voorkomen beter dan genezen, Lemke deelt enkele tips om zwerfafval zoveel mogelijk te voorkomen: “Begin bij jezelf door bewust te zijn van je consumptiegewoonten. Vermijd wegwerpverpakkingen waar mogelijk, recycle, hergebruik en repareer. Doe mee aan lokale opruimacties en moedig anderen aan hetzelfde te doen. Samen kunnen we een groot verschil maken.”

Feestelijke afsluiting in Leeuwarden

Op zaterdag 14 oktober vond de centrale afsluiting van Skjin Wetter plaats in Leeuwarden. Kinderburgemeester Levi Silvijn voer samen met de duikers met het bootje Jiskevlet naar de Prinsentuin, onder begeleiding van een grote groep vrijwilligers op SUP’s, in kano’s en volgboten. Hier verzorgden wethouder Gijs Jacobse van de gemeente Leeuwarden, Monique Plantinga van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, Froukje Hernamdt van Natuurmuseum Fryslân en projectleider Lemke Statema van Skjin Wetter de afsluiting van deze succesvolle editie van Skjin Wetter.

Tentoonstelling

Deze afsluiting betekende ook een start van de tentoonstelling ‘De Grote ZooiZee’, die werd geopend door Froukje Hernamdt, de directrice van het museum. De tentoonstelling was afgelopen zaterdag te bezoeken voor alle deelnemers van Skjin Wetter. De deelnemers konden hun meest kostbare, opvallendste of waardevolle vondst meenemen naar het Natuurmuseum. Hier staat namelijk een Skjin Wetter Juttershuisje. Dit huisje is inmiddels gevuld met verschillende ‘schatten’. Zo brachten de duikers een terraslamp en een accu van een elektrische fiets.

Educatie

Naast de opruimacties hebben 30 klassen van het voortgezet onderwijs een interactieve theaterles gevolgd. Tijdens de show ‘Mister Greenman’ werden leerlingen op een interactieve en humoristische manier voorgelicht over de waarde van ons afval. Deze lessen werden aangeboden door Wetterskip Fryslân.

Súdwest-Fryslân

Op donderdag 12 oktober heeft wethouder Michel Rietman de zwerfafvalworkshops in Sneek bezocht. Dit vond plaats op het CSG Bogerman Vakcollege aan de Hemdijk. Eerder die week hebben de leerlingen al een opruimactie uitgevoerd. Op die donderdag gingen ze creatief aan de slag met het gevonden afval. Ze maakten er ludieke voorwerpen en monsters van tijdens een workshop. In de gemeente Súdwest-Fryslân hebben CSG Bogerman Koudum, Suver Skjin, Duikvereniging Moby Dick, Marne College, Aeres VMBO, Scouting Tibrag Sneek, Roeivereniging de Geeuw, Kinderwoud (locaties Wommels, Scharnegoutum en Sneek) en Lionsclub Sneek op een ander moment in de actieweek geholpen om de gemeente schoner te maken. Lions Nederland doen samen met de Uni van Waterschappen mee aan een jaarlijks opruimevenement om zwerfafval tegen te gaan. Dit jaar had de Friese tak besloten om aan te sluiten bij Skjin Wetter.