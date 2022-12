Ruim 750.000 namen van vroegere inwoners Súdwest-Fryslân in beeld gebracht

BOLSWARD-Meer dan 350 vrijwilligers uit heel Nederland maakten de bevolkingsregisters over de periode 1850-1922 van de vroegere gemeenten van Súdwest-Fryslân toegankelijk voor mensen die op zoek zijn naar hun voorouders. De informatie is te raadplegen op www.allefriezen.nl. Als symbool voor alle vrijwilligers die hier aan meewerkten, werd Rita Heijns gistermiddag, op de nationale dag van de vrijwilligers, in de Tiid in het zonnetje gezet. Heijns voerde maar liefst 19.311 scans in.

Het gaat om de bevolkingsregisters van 8 van de 11 vroegere gemeenten (tot 1984) van Súdwest-Fryslân. Bolsward, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, IJlst, Sneek, Stavoren, Wymbritseradeel, Wonseradeel en Workum. Met een grote hoeveelheid gegevens; bijna 85.000 scans met 754.417 namen uit zo’n 250 registers. Soms met bijzondere namen, zoals ‘Martha Atlantica Oceana.’ Het project ‘Fan wa bisto ien?’ op www.velehanden.nl nam 10 maanden in beslag. De bevolkingsregisters van Baarderadeel, Hennaarderadeel en Hindeloopen waren in 2014 al in beeld gebracht.

Wethouder Petra van den Akker: “Het resultaat helpt genealogische onderzoekers bij onderzoek naar hun voorouders. Maar het bevordert ook het historisch onderzoek naar de geschiedenis van wonen, werken en leven in Súdwest-Fryslân. Met het publiceren van deze gegevens over inwoners van onze gemeente maken we het doen van onderzoek in onze archieven laagdrempelig voor iedereen die meer wil weten over de geschiedenis van Súdwest-Fryslân.”

In het gemeentelijk bevolkingsregister werd elk huishouden ingeschreven. Naast namen en geboortedata en –plaatsen zijn ook adressen, beroepen en kerklidmaatschappen opgenomen. Ook eventuele inwonende familieleden, kostgangers of bedienden werden bij het gezin ingeschreven. Daarmee zijn bevolkingsregisters een waardevolle bron bij tal van onderzoeken.