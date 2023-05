Ruim 600 welpen actief bij Nationale Kinderherdenking in Madurodam

DEN HAAG- Op 4 mei zijn er ruim 600 welpen (7-11 jaar) uit heel Nederland actief tijdens de Nationale Kinderherdenking in Madurodam. De welpen volgen een educatief middagprogramma over vrijheid, oorlog en herdenken in Madurodam en op het strand. 'S avonds vormen zij een erehaag en helpen bij de kranslegging.

Om 20.00 uur zijn de welpen twee minuten stil, waarna het Wilhelmus klinkt. Halverwege het Wilhelmus start de stille tocht. Voorop in deze tocht lopen vier scouts die de krans leggen namens Scouting Nederland. Zij worden vergezeld door enkele kinderen van Madurodam en door hoogwaardigheidsbekleders, zoals de burgemeesters van Den Haag en Madurodam. De stille tocht loopt door Madurodam naar de kransen. De andere welpen vormen met andere kinderen in het park een lange erehaag.

Educatief middagprogramma

In het Beach Stadion leren de welpen spelenderwijs over vrijheid, oorlog en herdenken. Ook is er de ruimte om te spelen en herdenkingssteentjes te schilderen. Na afloop wordt er gegeten en worden de kinderen naar Madurodam gebracht om de Kinderherdenking bij te wonen.

Band met herdenkingen en Tweede Wereldoorlog

Niet alleen bij de Nationale Kinderherdenking zijn scouts op 4 mei actief. De Nationale Kinderherdenking is complementair aan de Nationale Herdenking op de Dam. Daar zijn 87 scouts en zeekadetten uit Overijssel betrokken bij de herdenking. Ook zijn scouts actief op de Waalsdorpervlakte en zijn veel lokale Scoutinggroepen actief bij lokale herdenkingen.

Scouts hebben een bijzondere band met de Tweede Wereldoorlog. Op 2 april 1941 werden de toenmalige Scoutingorganisaties verboden door de bezetter. Veel Scoutinggroepen zijn daarop illegaal doorgegaan en veel scouts zijn actief geworden in het verzet. Veel scouts hebben daardoor de oorlog niet overleefd. Inmiddels zijn van ruim 2000 scouts oorlogsverhalen uitgezocht en opgetekend.

Over Nationale Kinderherdenking

De Nationale Kinderherdenking geeft de vrijheid door aan toekomstige generaties van Nederland. Het laat kinderen op hun eigen manier herdenken en stilstaan bij onze vrijheid. Vanuit het vrolijkste oorlogsmonument ter wereld maken we deze moeilijke thema’s voor alle kinderen in Nederland begrijpelijk en relevant. Zo herdenken kinderen op geheel eigen wijze de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en anderen die omgekomen zijn in oorlogssituaties en vredesmissies in de decennia daarna. Samen staan zij stil bij allen die hun leven gaven voor onze vrijheid.

Welpen uit Borger, Sneek, Franeker, Noard-Burgum, Joure, Leeuwarden, Ewijk, Aalten, Helmond, Eindhoven, Amersfoort, Baarn, Zeist, Leusden, Goes, Middelburg, Kloosterzande, Vlissingen, Terneuzen, Sas van Gent, Oostburg, Burgh-Haamstede, Zierikzee, Haarlem, Den Haag, Rijswijk, Landgraaf, Heerlen en Hellevoetsluis zijn actief bij de Kinderherdenking.