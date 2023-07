Ruim 50 kinderen ontvangen Stapdiploma tijdens magisch Diplomafeest

Sneek - Er klonk luid applaus toen de deelnemers van de Stapprogramma’s woensdagmiddag 12 juli hun diploma in ontvangst namen in het wijkgebouw ‘De Schuttersheuvel’ in Sneek-Noord. Na een periode van spelen en leren met de programma’s Instapje, Opstapje of Opstap was het voor de kinderen en ouders tijd voor een feestelijke afsluiting van een magisch diplomafeest! Ruim 50 kinderen uit Sneek en diverse dorpen uit de gemeente namen hun diploma’s in ontvangst en straalden van trots bij de felicitaties van hun stapmedewerker.