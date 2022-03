Ruim 4000 ‘vroegstemmers’ in gemeente Súdwest-Fryslân

SNEEK- De afgelopen twee dagen hebben 4216 mensen gebruik gemaakt om te stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Dat is 5.83 % van het totale aantal stemgerechtigden.

De acht stembureaus die op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart 2022 al geopend waren tellen op die dagen niet de stemmen. Dat gebeurt vandaag, woensdag 16 maart vanaf 09:00 uur tot uiterlijk 16.00 uur in de Sneker sporthal, Van Giffenstraat 3 Sneek door een daarvoor aangesteld gemeentelijk stembureau. Je kunt dit volgen vanaf de publieke tribune.

Het gemeentelijk stembureau wordt hierbij ondersteund door telteams. Van elk stembureau stelt het gemeentelijk stembureau de uitslag vast op kandidaat niveau. Als het gemeentelijk stembureau er zeker van is dat al deze tellingen kloppen, maakt dit gemeentelijk stembureau het proces-verbaal van de totaaluitslag van deze verkiezingen op.

Het is de verwachting dat het gemeentelijk stembureau deze uitslag op woensdag 16 maart om 21.00 uur openbaar bekend maakt in de publiekshal van het Súdwesthûs, Markstraat 8 in Sneek.

Op de foto de telling in de Sneker Sporthal in volle gang!