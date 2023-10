Ruim 400 Junior Energiecoaches in opleiding van start op scholen in Súdwest-Fryslân

EASTEREIN- Voor groep 7 en 8 van CBS De Foareker in Easterein startte het lesprogramma Junior Energiecoach vanmorgen met de aftrap van wethouder Petra van den Akker en een volwassen energiecoach. En niet alleen in Easterein worden vanaf vandaag junior energiecoaches opgeleid. Het is het startsein voor in totaal 436 bassischoolleerlingen in heel Súdwest-Fryslân, waarbij zij in vijf weken leren hoe zij energie kunnen besparen.