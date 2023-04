Ruim 40 deelnemers aan solistenconcours Dyn Poadium

SNEEK- Meer dan veertig muzikanten uit Súdwest-Fryslân doen zaterdag 22 april mee aan Dyn Poadium. Het jaarlijkse solistenconcours van Femuza en kunstencentrum Atrium wordt gehouden in de Noorderkerkzaal van CKS in Sneek. Er zijn drie categorieën: Parade (beginners), Festival (vanaf A-diploma muziekschool) en Concours (met jury en prijzen). Dyn Poadium is gratis toegankelijk voor publiek. De optredens kunnen ook via een livestream worden bekeken.