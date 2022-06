Ruim 300 Atrium-dansers bij 'Entourage' in Theater Sneek

SNEEK - Meer dan driehonderd dansleerlingen van kunstencentrum Atrium doen op zaterdag 18 en zondag 19 juni mee aan Entourage, de nieuwe editie van de Atrium Dansvoorstellingen in Theater Sneek. Uiteenlopende dansstijlen en dansers van alle leeftijden zijn verdeeld over vier shows. Elke voorstelling duurt een uur en verschilt qua samenstelling van de andere drie, en is daarmee uniek.

Tijdens de vier voorstellingen dansen kinderen, jongeren en volwassenen in een aantrekkelijke melange van stijlen; van kinderdans, jazz en klassiek ballet tot hiphop en moderne dans. Op het podium staan beginnende dansers, maar ook gevorderden en talentklassen. Ook deze keer zijn de dansers en choreografen een bijzondere samenwerking aangegaan met een andere kunstdiscipline van het kunstencentrum. Teken- en schilderdocent Bieke Huls heeft samen met haar cursisten prachtige creaties gemaakt die verwerkt zijn in een aantal choreografieën van Entourage.

De dansers hebben zich maandenlang voorbereid en staan te trappelen om hun grote passie te tonen aan het publiek. De choreografieën voor Entourage zijn de afgelopen weken een steeds groter deel van de lessen gaan uitmaken.

Voorstellingen:

Zaterdag 18 juni: 14.00 en 19.00 uur

Zondag 19 juni: 14.00 en 19.00 uur

“Belangrijk voor ontwikkeling dansers”

“De Atrium Dansvoorstellingen zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling onze dansers”, aldus Jacqueline Veldhuis, coördinator van de Atrium-dansafdeling. “Het zijn grote voorstellingen in een prachtig theater; dat motiveert en zorgt voor een gezonde spanning. Samen naar iets toewerken is ook goed voor het groepsgevoel. Zeker de laatste voorbereidingsdagen in het theater, met de grime en kostuums, zijn geweldig.”

Kaarten bestellen, gratis proefles

Kaarten voor Entourage zijn te bestellen via theatersneek.nl. Gratis een keer meedansen in de les is het gehele seizoen mogelijk. Aanmelden kan via kunstencentrumatrium.nl/proefles. Het nieuwe seizoen van kunstencentrum Atrium begint op maandag 29 augustus.