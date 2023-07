Ruim 240 kerken in Fryslân zijn deze zomer op zaterdagmiddag open tijdens Tsjerkepaad

Tsjerkepaad duurt tot en met zaterdag 9 september, tot Open Monumentendag. Iedereen is van harte welkom om te genieten van de mooie kerken in onze provincie. Een kerk eens van binnen bekijken blijft bijzonder en ze vertellen allemaal over onze geschiedenis. Daarom is het belangrijk dat dit deel van ons erfgoed toegankelijk en bewaard blijft. In veel kerken zijn gedurende de zomer exposities te zien, zoals in de kerk van Ysbrechtum, waar fotografie en fotokunst te zien is van Ysbrechtumer Hanno Elzinga.

Het is voor Elzinga zijn eerste expositie en dat vindt hij best wel spannend. Bij de openingsmiddag is er meteen al veel aanloop in de kerk van Ysbrechtum, dus dat begint goed. Het fotowerk van Hanno Elzinga kenmerkt zich met surrealistische beelden uit de nabije omgeving van Ysbrechtum, waarbij opvallende composities, lichttechnieken en invalshoeken gebruikt worden. Daarnaast is er ook studiowerk te zien met foto's die geprojecteerd zijn op een beamer en ook voor een verrassend effect zorgen.

Wie het fotowerk van Hanno Elzinga wil bekijken, is van harte welkom in de kerk van Ysbrechtum. In onze omgeving zijn veel meer kerken geopend en zijn er meerdere exposities te zien. Kijk op Tsjerkepaad.nl voor meer informatie.