Ruim 200 kinderen proberen instrumenten uit in het Atrium

De Instrumenten Doe-dag helpt kinderen vanaf groep 5 van de basisschool die graag een instrument willen gaan bespelen, met het maken van hun keuze. De proeflessen vinden in kleine groepjes plaats en duren een half uur. Tijdens een proefles vertelt de docent over een instrument en mag erop gespeeld worden.

De kinderen konden zich de afgelopen weken aanmelden bij het kunstencentrum en werden vooraf ingedeeld. 's Ochtends waren er proeflessen van 10.00 tot 12.00 uur, 's middags van 13.00 tot 15.00 uur. Beide dagdelen was er een gezamenlijke, muzikale opening in de Noorderkerkzaal met alle deelnemers en hun ouders/verzorgers. Daarna stonden de docenten met hun instrumenten op de kinderen te wachten.

“De belangstelling voor de Instrumenten Doe-dag is altijd al groot, maar nu was het helemaal een succes met extra veel deelnemers”, vertelt Jan van der Zweep (adjunct-directeur kunstencentrum Atrium). “Sommige deelnemers hebben zelfs een derde of vierde proefles gevolgd. Dat kon, als er bij een groepje nog plek was. De gezamenlijke opening werd door de begeleiders van de kinderen ook zeer gewaardeerd. De Noorderkerkzaal zat telkens helemaal vol. Het was mooi om te zien dat zoveel kinderen weer samen van muziek genoten, en de energie te voelen die daarbij vrijkomt.”

Muziekmix

Een groot deel van de deelnemende kinderen volgt Muziekmix; muzieklessen op de basisschool via kunstencentrum Atrium. Tijdens de lessen leren zij de beginselen van de muziek. Er wordt aandacht besteed aan zaken als ritmegevoel, het gehoor en noten lezen. Daarnaast oefenen de kinderen op een keyboard, blokfluit en gitaar. Muziekmix wordt na schooltijd gegeven op basisscholen.