Ruim 175.000 oude krantenpagina’s uit Súdwest-Fryslân online doorzoekbaar

BOLSWARD/SNEEK- Het Gemeentearchief Súdwest-Fryslân heeft een groot aantal kranten uit de regio over de periode 1961-1980 gedigitaliseerd.

De kranten bevatten artikelen, nieuwsberichten, advertenties, familieberichten en feuilletons uit het Bolswards Nieuwsblad, het Sneeker Nieuwsblad en de Friso. Ze zijn te raadplegen en te doorzoeken op deze website via de knop 'kranten' op de beginpagina.

Met de publicatie van deze kranten is een volgende stap gezet in het voor het brede publiek (online) toegankelijk maken van de geschiedenis van Súdwest-Fryslân. In 2022 kwamen al ruim 100.000 pagina's on-line vanaf 1846, waardoor het totaal aantal doorzoekbare pagina's nu 175.000 bedraagt.