Ruim 150 kinderen proberen instrumenten uit op Doe-dag

De Instrumenten Doe-dag helpt kinderen uit groep 5 tot en met 8 van de basisschool die graag een instrument willen gaan bespelen, bij het maken van hun keuze. De proeflessen vonden in kleine groepjes plaats en duurden een half uur. De deelnemers hadden zich in de voorafgaande weken opgegeven voor een of twee proeflessen. 's Ochtends waren er proeflessen van 10.00 tot 12.00 uur, 's middags van 13.00 tot 15.00 uur. Beide dagdelen was er een gezamenlijke, muzikale opening in de Noorderkerkzaal met alle deelnemers en hun ouders/verzorgers.

De deelnemers aan de Instrumenten Doe-dag kunnen de komende tijd nog een gratis proefles volgen, die ook voor elke belangstellende (alle leeftijden) het gehele seizoen is aan te vragen. Deze proefles is individueel en duurt iets langer dan de proeflessen op de Doe-dag. Een proefles volgen kan op een van de meer dan twintig Atrium-leslocaties in Súdwest-Fryslân.

Pieterklaas de Groot (coördinator muziek): "Het is fantastisch om ruim 150 kinderen te zien lachen en genieten bij hun eerste poging om een instrument te ontdekken. Tijdens de Doe-dag proberen we de drempel zo laag mogelijk te houden en kunnen kinderen dus ook echt álles proberen. Er gaat werkelijk een wereld voor ze open en we hopen dan ook dat we ze enthousiast hebben kunnen maken om op muziekles te komen!"

Muziekmix

Een groot deel van de deelnemers aan de Instrumenten Doe-dag volgt momenteel Muziekmix; muzieklessen op de basisschool via kunstencentrum Atrium. Tijdens deze lessen leren ze de beginselen van de muziek. Er wordt aandacht besteed aan zaken als ritmegevoel, het gehoor en noten lezen. Daarnaast oefenen de kinderen op een keyboard, blokfluit en gitaar. Muziekmix wordt na schooltijd gegeven op basisscholen.