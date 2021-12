Ruim 14.000 euro subsidie voor opknapbeurt kerkorgel Hommerts

LEEUWARDEN- Goed nieuws voor eigenaren van drieëndertig Friese monumenten. Zij kunnen aan de slag met plannen voor onderhoud of restauratie. Vijf van de monumenten ontvangen subsidie zodat zij een architect of aannemer kunnen inhuren om hun plannen technisch verder uit te werken. De overige kunnen aan de slag met de uitvoering van restauratie en onderhoud. In totaal wordt 1,5 miljoen euro verstrekt aan de monumenten. Voor restauratie van het kerkorgel van de PKN-gemeente in Hommerts wordt ruim 14.000 gereserveerd.