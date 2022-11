Rugbyclub Sneek wint met grote cijfers in Enschede

Na de kick-off viel er al snel een eerste try door snel spel van de backs van het friese team. Eenmaal wakker gaf ERC snel tegengas en probeerde door de verdediging van het Friese team te komen. Hier werd alleen snoeihard verdedigd en geen enkele meter zomaar prijs gegeven. Al snel bleek dat het geen wedstrijd van de voorwaartsen van het Friese team zou gaan worden. ERC was met name sterk in de scrum en probeerde door middel van potjes meters te maken. Vanuit de line-out vlak bij het try gebied van Sneek wisten de mannen uit Enschede dan ook een fraaie try te drukken. Desondanks kregen de lijn spelers van Sneek veel ruimte op het veld die ze benutten, waardoor de score voor de rust op (Geen idee?) kwam. De aanvulling van Feanster bleek waardevol, door dat de scrum-half de Snekers precies vertelde waar hij zijn spelers wilde hebben, werden er mooie lijnen gelopen.

Tweede helft

In de tweede helft was Sneek door zijn wissels heen en moesten ze de wedstrijd met 14 man voortzetten. ERC nam hier gebruik van door de voorwaartsen te benutten en op snelheid vlak voor de try line door de verdediging van Sneek te komen. Flanker Hugo Hofstede liet zien dat Sneek niet alleen snelle backs heeft, maar ook sterk genoeg is door op kracht door de verdediging van ERC te komen. Halverwege de tweede helft besloot de referee dat de scrum niet meer veilig genoeg stond en er 'uncontested' verder werd gespeeld. Sneek herpakte zich snel en verdedigde hard tegen het vurige ERC. Door de positieve coaching van trainer Robert Plaizer wisten de Friezen maar liefst 11 keer de try line van ERC te bereiken, welke goed benut werden door kicker Dimitry Haringa. Die achtmaal een conversie wist te versieren. Dit resulteerde in een uitslag van 10 - 71. voor RC Sneek.

Debutant Rick Isodora mocht zijn eerste minuten voor RC Sneek maken, hierbij bleek hij waardevol en liet zien waar hij hard voor mee trainde. Samen met zoon Tuncay Isodora die de gaten zag en juist wist te benutten. Dit resulteerde in een 'Man of the match' voor beide Isodora's die gedeeld werd door altijd trouwe supporter "Opa" Isodora. Waardoor captain Jeroen Rabe alle drie generaties bedankte voor hun inzet op het veld en of voor de club.

Volgende week mag RC Sneek het rugbyteam uit Deventer(PickWick) ontvangen. Zou Sneek zijn 1e plaats in de competitie kunnen behouden?