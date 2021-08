Rugbyclub Sneek organiseert Ladies Day

SNEEK- Ken jij iemand die geïnteresseerd is in Rugby of geschikt zou zijn voor de sport? Of wil je het zelf graag een keertje proberen?

Op zaterdag 14 augustus organiseert Rugbyclub Sneek een GET TO KNOW RUGBY LADIES DAY! Een dag met allemaal vrouwen die nieuw zijn in rugby, waarin jij alle basics leert van rugby! Aanmelden kan via de https://www.facebook.com/rcsneekdames/ of instagram.