Rugby ‘super Sunday’ op Schuttersveld

De heren van RC Sneek kennen tot nu toe een prima debuut in de competitie 4de klasse NO. Met driemaal winst en een keer verlies staan de heren 4de .Afgelopen zondag stond de zwaarste tegenstander op het programma, Rugby Club Drachten. De Oost Friezen staan ongeslagen bovenaan in de competitie en wisten al menig club met behoorlijke cijfers te verslaan. Maar voor beide ploegen was het onbekend hoe de verhoudingen onderling zouden liggen. Dat het een stevige partij zou worden was van tevoren al duidelijk.

De Drachtsters beschikken over grote, zware voorwaartse spelers en dynamische lijnspelers die bovendien al een aantal jaar met elkaar spelen. Maar, Sneek met vers rugby talent en een paar ervaren rugbyers is conditioneel enorm sterk en beschikt over veel snelheid. De kick-of werd door Sneek genomen waarop direct daarna een scrum volgde. Hierin werd direct de kracht van Drachten duidelijk die met veel meer massa de scrum van Sneek behoorlijk onder tests onderwierpen. Maar Sneek hield stand en stond vooral verdedigend zijn mannetje. Drachten speelde voornamelijk middels korte passes op hun voorwaartsen die keer op keer op de defensieve muur van Sneek storte.

Na meerdere barages was het toch Sneek wat een aantal keer goed leek door te breken en met een geweldige krachtinspanning was het de Sneeker tight head prop Rick Stoelwinder die zich ontdeed van zijn tegenstander en stevig door denderde door de Drachster defensie en de eerste score noteerde voor Sneek, 5-0. Waar conversies normaliter een zekerheidje lijkt voor de vaste kickers van Sneek (Jeroen Rabe en Dimitri Haringa) werd deze nu niet verzilverd. Drachten was duidelijk wakker en deed er een schepje bovenop. Er lagen volop kansen voor de lijnspelers van Sneek, maar ook Drachten verdedigde ijzersterk en zette vroeg druk waardoor Fly-Half Jeroen Rabe moeite had zijn lijnspelers in positie te brengen. U leest, de wedstrijd ging gelijkwaardig op en de favorieten uit de Wâlden hadden ook door dat een overwinning in Sneek geen garantie is. Maar, hun vechtlust was bewonderingswaardig en door de hoge pressie werd Sneek teruggedrongen in hun eigen 22meter gebied (de laatste zone voor het try-gebied). Drachte zette aan en met zogenaamd pick and go spel waren het toch de Drachsters die de score gelijk trokken met een try. 5-5 waarbij ook Drachten conversie miste.

Na de rust was het Drachten wat net wat betere papieren leek te hebben. Ze waren balvaster dan Sneek en de Sneekers groeven zich in. Drachten kwam er in de lijn niet doorheen en viel terug op hun ijzersterke voorwaartse pack. Drachten wist hieruit wederom een try te scoren en draaide daarmee de kansen om, 5-10. Maar Sneek, het nog jonge RC Sneek, vocht voor wat het waard was. De Drachsters die zichtbaar geirriteerd waren door het moeizame verloop van de wedstrijd kwam de sfeer niet altijd ten goede en over weer viel de discipline af en toe weg. Hierop greep de scheidsrechter correct in en stuur twee kemphanen voor 10 minuten van het veld.

Sneek herpakde zich en begon zelf met voorwaarts spel de Drachter defensie te bestoken. Gedurfd, gezien de voorwaartse power van Drachten, maar met handige bewegingen was het Nathan Jansen (die pas zijn 4de wedstrijd rugbyd) die een aantal maal handig de eerste tackel ontweek een Drachten achteruit zette. Sneek knokte en alle systemen gingen overboord. Wederom was het Rick Stoelwinder die vanaf de22 meterlijn de bal ontving en op snelheid 4 Drachter spelers ontweek of losschudde van de tackle. Die man bleek niet neer te krijgen en scoorde voor Sneek de gelijkmaker, 10-10. En een spannend slot diende zich aan! De sfeer op het veld werd mede door de keiharde tackles niet beter. En beide team incasseerden hun 2de gele kaart. De eerder van het veld gestuurde spelers mochten terugkomen en het slot speelde beide teams met 14 tegen 14. Even leek het er op dat Sneek de wedstrijd naar zich toe kon gaan trekken. Wederom lag er veel ruimte in de lijn. Maar deze werd niet bereikt en Drachten wist te profiteren van een foutje van Sneek waardoor ze konden bouwen aan een laatste offensief. Sneek moest naar achter. De gretigheid leidde tot slordigheidjes en Drachten als snel in het 22 metergebied van Sneek. Sneek vocht, maar kon niet voorkomen dat Drachten na een aantal fases toch het gaatje wist te vinden en in de laatste 5 minuten nog een try scoorde incl. benutte conversie. 10-17 bleek de eindstand.

Na afloop werden te onenigeheden bijgelegd en respectvol over en weer complimenten uitgedeeld. RC Sneek staat ondanks het verlies op de 3de plek mede dankzij het bonuspunt wat verkregen wordt wanneer je met slechts 1 try verschil verliest.

Sneek heeft laten zien mee te kunnen doen met de beste in de competitie en zal zichzelf de volgende keer meer moeten belonen. Daarvoor krijgen de heren de kans op 21 november wanneer ze op bezoek gaan bij RC Emmen.

RC Sneek dames ‘The Sneeks’ denderen door

Na de overtuigende winst van vorige week maakten de de dames van RC Sneek zich op voor een wedstrijd tegen het sterke dames team uit Almelo van Rugby club the Big Bulls. The Sneeks beschikten over een vrijwel volledige selectie en aan hun spel zie je niet af dat dit team begin februari nog maar uit 10 dames bestond. Na een zomer lang door trainen en een planmatige opbouw staat er een volwaardig rugbyteam. De wedstrijd ging in beginsel gelijk op al leken de dames uit Almelo de betere papieren te hebben. Over de gehele linie probeerde de bulls druk te zetten op Sneek en een paar kwamen ze al dicht bij een try. Deze kwam dan ook niet lang daarna en de score werd geopend in het voordeel van de Big Bulls inclusief benutte conversie, 0-7. De Sneeks lieten het er niet bij zitten en schakelden direct om met meer focus en commitment. De scrums waren sterk van Sneek en de Bulls werden op de hakken geduwd. Sneek wist dan ook al vrij snel de gelijkmaker te scoren. Hoewel de teams elkaar redelijk in evenwicht hielden was het Sneek die door drukte. Helaas werden twee try’s, overigens terecht, afgekeurd. Maar Sneek pinde de Bulls vast in hun eigen 22 meter zone. Sneek scoorde vrij snel twee try’s achter elkaar waarmee de ruststand 17-7 noteerde voor Sneek.

De Snekers kwamen ook na de rust tot scoren. Mede door blessureleed aan de kant van de big bulls kwam de formatie uit Almelo niet meer onder de druk Sneek vandaan. Sneek imponeerde met krachtig rugby gecombineerd met snelheid en skills. De Sneeks hebben de eindstand genoteerd van 47-7 en staan, net als de heren, solide 3de in de competitie! Een knappe prestatie tot dusver.

Veteranen na 20 jaar weer de wei in

Nieuw in het rugby is het zogenaamde ‘social rugby’ hierbij gaat het minder om wie er wint, maar vooral om de gezelligheid. Daarnaast is het vanuit de rugby club een mooie stimulans om in beweging te blijven. De oudspelers van het voormalige RC Sneek hebben een groot deel van de oudgedienden weer bij elkaar gehaald en die gecombineerd met wat nieuwe aanwas om zo een heus ‘elite’ team samen te stellen. Hierbij tevens de mogelijkheid voor spelers die bijv. terugkeren van een blessure om weer wat minuten te maken. De ‘elite’ heren moesten het opnemen tegen hun oude rivalen van de Feanster Rugby Club. Er werd leuk gerugbyd waar goed te zien was dat rugby vaardigheden, net als fietsen, niet snel verleren. Sneek heeft de pot verloren, maar de pret was er niet minder om! Na afloop was iedereen razend enthousiast en kijkt men al uit naar de volgende confrontatie.