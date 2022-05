Rugby cluster Fryslân U14 verliest in finale debuut

SNEEK- Zaterdag 14 mei speelde de cubs U14 van cluster Fryslân (Sneek, Heerenveen en Leeuwarden) om het kampioenschap in de Shield poule van de Nederlandse Rugbybond. De Friezen speelden uit in de Haarlemmermeer tegen mede finalisten de Hawks/Houtsche en Eindhoven/Bokkerijders. Van begin af aan was duidelijk dat de Friese Jeugd alles moest geven om enigszins kans te maken. Al snel werd duidelijk dat zowel de Hawks/Houtsche als ook de Eindhoven/Bokkerijders sterker waren en verder met de ontwikkeling van de rugbysport bij hun jeugd. Winst was mooi geweest, maar de lessen uit deze mooie finale waren minstens zo belangrijk voor de Friezen.

Clustervorming

Cluster Fryslan bestaat uit spelers en speelster van RC Sneek, Feanster RC en RC Greate Pier. In rugby ontstaan dergelijke cluster meestal doordat de clubs zelf nog niet genoeg spelers in die leeftijdscategorie hebben om een volledig team in te schrijven. Daarop wordt dan besloten om de spelers van de clubs samen te laten spelen in clusterverband. Wat goed is om te vermelden is dat bij alle Friese clubs de jeugd in aantallen toeneemt. Rugby is in trek. Dit kan betekenen dat clubs een eigen team in kunnen schrijven en daarmee is het geen garantie dat de dit cluster volgend jaar weer samen speelt, hoewel dat dus tot prima resultaat leidt.

Speciale sponsor

De finale kreeg voor de Friezen en met name de Sneekers een extra lading doordat er gespeeld werd in de nieuwe wedstrijdshirts. Hierop staat een prachtig logo van Stichting Denova. Deze stichting wordt gerund door Sneker rugbyspeler Coby Jooste (Zuid Afrikaan van afkomst) en zijn vrouw. Deze stichting zorgt door middel van donaties voor huisvesting in de arme gebieden van Zuid Afrika zodat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft. Recentelijk leidde een clubactie al tot realisatie van meerdere huisjes waar gezinnen nu in kunnen wonen. Prachtig dat de jeugd hun boodschap zo kan uitdragen!