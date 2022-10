Rugby Club Sneek wint in enerverend duel van Groningen

SNEEK- Zondag 9 oktober was het Schuttersveld het strijdtoneel voor het duel tussen Rugby club Sneek en Rugby Club Groningen 3. Hoewel Sneek vorige week overtuigend won van GSRC (10-50) was de thuisploeg voor deze wedstrijd de underdog tegen de sterke Groningers die vorig jaar nog uitkwamen in een hogere divisie. Wat ook meespeelde is de dunne selectie van Sneek. De ploeg, van trainer Robert Plaizier, kampt met een aantal (langdurige) blessure gevallen. Hierdoor moest Sneek zonder wisselspelers de wedstrijd aanvangen tegen een volledige selectie met 7 wissels bij de Groningers.

Na de kick-off zette Groningen al snel de toon. Binnen een paar minuten noteerden de gasten de eerste try en even sloeg de twijfel toe bij het de spelers en het publiek (wat met velen was komen kijken) en leek het een taaie middag te worden voor de heren. Met nog meer dan 75 minuten te spelen lieten de Sneekers de kop niet hangen. Met sterk positiespel en een hoog tempo wisten de Snekers de Groningers te overrompelen. Binnen een half uur werden 5 try’s gescoord en keerde de wedstrijd naar de Snekers toe. Ook de conversies werden allen benut waardoor Sneek met een royale voorsprong de rust in ging. Een tegenvaller voor Sneek was de rode kaart voor een speler van RC Sneek waardoor Sneek de 2e helft met 14 spelers verder moest.

Na de korte pauze was het Groningen die het gaspedaal in drukte. Groningen was met name in de scrum een stuk sterker dan Sneek. Wat niet hielp waren fouten aan de kant van Sneek waardoor ze weinig tot aanvallen toe kwamen en gedwongen werden te verdedigen. Groningen kwam een paar keer goed door de linies en ondanks de sterke verdediging van Sneek, met fraaie tackles, waren het de Groningers die een paar try’s wisten te drukken en de marge naar Sneek verkleinden. Groningen ging er in geloven en bleef sterk rugbyen. Sneek bleek geduldig, fit en zoals vaker veerkrachtig en bleef geconcentreerd rugbyen. Na een paar goede fases en snelle balhandeling vanuit de rucks van scrum-half Coby Jooste wisten de lijnspelers (backs) van Sneek de Groningers te passeren wat resulteerde in een paar prachtige try’s! Eindstand 56-22 voor RC Sneek

Ondanks 1 wedstrijd minder te hebben gespeeld staat Sneek na 3 speelronden bovenaan in de competitie. Volgende week speelt Sneek uit tegen Enschede (ERC’69) op het Wethouder Horstman Park.