Rugby Club Sneek wint eerste wedstrijd met 45-0

De aftrap werd genomen door de Wrotters. Johan Teak Dekker drop kickte de bal over de 10meter lijn het veld van RC Sneek in. De eerste 15 minuten gingen aardig gelijk op en leek RC Sneek een beetje koudwatervrees te hebben. Intenties waren goed, maar de afwerking in de passes en rucks niet 100%. Gelukkig voor RC Sneek wisten de Wrotters hier niet van te profiteren, want verdedigend stond RC Sneek als een huis. Tackles waren laag en zuiver.

Die gretigheid werd ook aanvallend steeds sterker bij Sneek. Steeds vaker werden de snelle driekwarters gevonden om een snelle doorbraak te forceren. Het was uiteindelijk Rick Stoelwinder die in de 18’ min. De eerste try van RC Sneek op het score bord zette. De conversie werd raak geschoten door fly-half Jeroen Rabe, 7-0. RC Sneek kreeg vertrouwen.

Binnen een kwartier na de eerste try werd het nog 17-0 door try’s van Dimitri Haringa (spelende op de fullback positie) en Marco Lobregt (eerste center). Conversies werden ditmaal niet benut door Jeroen, mede door het snelle uitkomen van Dylan van der Zee (Sneker in dienst van de Wrotters).

Na rust

Na de rust trok RC Sneek door en was het de Zuid-Afrikaanse scrum-half, Coby Jooste, die door de defensie van de Wrotters zig zagde en een try scoorde. De conversie van Jeroen was eveneens raak, 24-0.

De Wrotters speelden bij vlagen goed rugby, met name in de rucks waren ze sterk maar niet altijd secuur in de passing. RC Sneek profiteerde hier andermaal van en kroop dankzij een goede rush van Robin de Jong dicht bij de tryline. Het was Reinder Terpstra, voormalig rugbyspeler bij Groningen en Greate Pier Leeuwarden, die goed support leverde en bal snel vanuit de ruck viste om die vervolgens over de tryline te drukken. Jeroen miste de conversie kick wederom niet, 31-0.

De Wrotters uit Gorredijk probeerden met hun jonge snelle driekwarters iedere keer de defensie van Sneek te omzeilen, maar die gaven heel weinig weg. Sneek wist nog tweemaal via Dimitri en Rick try’s te scoren en ook Jeroen benutte nog andermaal een conversie. Eindstand 45-0. RC Sneek kent een droomdebuut in de competitie en staat na de eerste speelronde op de 2e plaats. De volgende wedstrijd spelen de Snekers uit tegen RC Phoenix in Delfzijl. Dit belooft een pittige tegenstander die jarenlang op een hoger niveau heeft gespeeld.