Rugby Club Sneek incasseert eerste verlies tegen DRC Phoenix

RC Sneek zat vol zelfvertrouwen na de klinkende overwinning op Rugby Club de Wrotters uit Gorredijk en geloofde, ondanks het ontbreken van een paar ervaren en geblesseerde spelers, in een overwinning op DRC Phoenix. Maar zoals het gezegde luidt; hoogmoed komt voor de val. DRC Phoenix bestaat uit een aantal zeer ervaren rugbyers die jarenlang in de 3e klasse gespeeld hebben en gewend zijn om in een hoger tempo te moeten spelen. Dat gezegd hebbende gaven ze ook aan extra gemotiveerd te zijn om de tegen RC Sneek, als nieuwkomers, een overwinning te boeken.

Om 14.00 uur klonk het fluitsignaal van de scheidsrechter en het was direct duidelijk dat de ovale bal lastig te vangen was door de natte omstandigheden. Na een eerste ‘knock on’ volgde de eerste scrum. Sneek Stond sterk in de scrum, maar was slordig in de passing en bij het ingaan van de rucks was DRC vele malen scherper en gretiger. Sneek liet zich meermaals de kaas van het brood eten waardoor DRC met snelle backs door de defensie van Sneek heen braken.

Try’s

Een aantal potentiële try’s werd voorkomen door Sneker Full Back - Dimitri Haringa die meermaals een goede tackle maakte op de doorgebroken spelers van DRC. Ondanks de goede wil werd Sneek overrompelt door het sterke aanvallende spel van DRC. Al snel stond de eerste score op het bord door een try van DRC en benutte conversie, 7-0. Sneek probeerde naar de vorm te zoeken, maar bleef tekort komen in de rucks en tackles. Het waren de aanvallende foutjes van DRC die Sneek hielpen de achterstand te beperken.

Maar het team, onder leiding van Emmenaar Rick Denkers, kon geen moment aanvallend een echte vuist maken tegen de fel spelende rugbyers uit Delfzijl. Daarbij hielp het ook niet dat een aantal overtredingen van DRC niet of nauwelijks gesignaleerd werden door de verder correct fluitende scheids. Bij de rust stond het 24-0 voor DRC. In de tweede helft van 40 minuten kwam DRC als meest frisse ploeg uit de rust en wist van een gemiste pass te profiteren en snel een try te scoren. 29-0. Na een paar wissels aan zijde van Sneek leek er iets meer gif in het Sneker spel te komen. Sneek gaf minder meters prijs en maakte minder overtredingen. Hoewel Sneek nog een try + conversie moest incasseren wisten ze de gelederen beter te sluiten. Aanvallend kwam er ook meer druk naar voren.

Eindstand: 36-0

Dit leverde zowaar een eerste dreigende situatie op binnen de 5 meter aan de zijde van DRC. Helaas werd deze kans niet verzilverd door de goede, snelle en harde pressie van DRC waardoor Sneek de bal de verkeerde kant op speelde. Na afloop was iedereen het er over eens. Je wint niet ‘even’ in het rugby en elke tegenstander is er eentje om rekening mee te houden en te respecteren. De derde helft was er niet minder gezellig waarna Sneek met de bus huiswaarts keerde. Eindstand DRC Phoenix 36 RC Sneek 0. Zondag 10 oktober staat de thuiswedstrijd tegen Rugby Club Groningen op het programma. De kick-off is om 15.00uur op het Schuttersveld.

Verslag geschreven door RC Sneek