Rugby Club Sneek imponeert in 2e competitie helft

SNEEK- Na de eerste, enigszins door corona rommelige, competitiehelft is het rugbyklassement gesplitst in een cup en plate poule. In de cup poule spelen de clubs die zich het hoogst geplaatst hebben na de 1e competitiehelft tegen elkaar om het kampioenschap. RC Drachten krijgt als winnaar van de eerste helft als bonus bij de start 2 bonuspunten. En hoewel Drachten favoriet is voor het kampioenschap, heeft het zeker een paar uitdagers te overbruggen. Hier mogen ook de heren van RC Sneek zich ook aangesproken voelen.

De Snekers zijn na de splitsing flitsend van start gegaan en laten elke wedstrijd beter rugby zien. Mede dankzij de sterke trainingsarbeid, talentvolle jongens, fitte routiniers en ingespeelde systematiek komt de ploeg goed uit verf. Met drie overwinningen op rij en een puntensaldo van maar liefst +152 doen de nieuwkomers uit Sneek zowaar mee in de top van de 4e klasse NO. De weg naar promotie lonkt, maar zal een zware zijn. Komend weekend speelt Sneek thuis tegen directe concurrent RC Zwolle. Een maand geleden nog moest Sneek in Zwolle nog een verliespartij incasseren, hoewel de uitslag enigszins flatteerde telt een gewaarschuwd mens voor twee. Na de Zwolse horde wacht over drie weken Drachten uit.

‘Het worden pittige wedstrijden, maar in de cup poule speel je elke week een finale. We zijn enthousiast en we laten als Sneek zien dat we groeien, talent en veerkracht hebben. De rek is er nog lang niet uit’. Wouter van Terwisga, captain RC Sneek.

De wedstrijden van RC Sneek zijn live te volgen via hun live stream op facebook of natuurlijk langs het veld op het Schuttersveld.