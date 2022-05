Rugby Club Sneek eindigt op de derde plaats in debuutseizoen

Drachten trapte de wedstrijd af en kwam direct scherp uit de startblokken. Na een paar minuten spelen manoeuvreerden zij soepel door de Sneeker defensie en noteerden de eerste try + conversie. Sneek kwam daarna goed in de wedstrijd. Het defensieblok stond sterk en aanvallend wisten de heren Drachten beetje bij beetje verder terug te dringen. Het geduld werd beloond met een try + conversie. Drachten voerde de druk op, maar kwam er lastig door. Sneek deed zichzelf te kort met een paar kostbare foutjes in de 22meter van Drachten waardoor de gasten weer aanvallend konden opbouwen. Drachten drukte door en kwam twee try’s voor op Sneek. Nog voor de rust deed Sneek iets terug en kwam Sneek na een paar goede fases in het 22meter gebied van Drachten waarbij de bal vanuit de ruck snel de lijn in ging en gescoord werd.

Na rust ging het spel redelijk gelijkwaardig op

Drachten had de beschikking over een volle reserve bank, daar waar de Sneekers de laatste 5 a 6 wedstrijden te kampen hebben met krappe selectie en ook vandaag slechts 1 wissel (ipv 5) ter beschikking hadden. De Sneekers vochten voor wat ze waard zijn en maakten het Drachten lastig. Toch kon niet voorkomen worden dat Drachten nog drie maal een try wist te scoren tegenover twee van Sneek.

Een schitterende sportieve wedstrijd eindigde in 26-40 voor RC Drachten. Dit bleek voor hun niet genoeg om kampioen te worden waardoor de titel naar RC Zwolle gaat.

RC Sneek kan terug kijken op een mooi debuutseizoen waarin veel geleerd en ontwikkeld is. Een top drie notering was het ambitieuze doel en dat is bereikt.

Rugby club Sneek verruild binnenkort het gras voor het strand van Makkum om daar de avonden te trainen. In augustus vangt het pre-season aan.