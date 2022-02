Rugby Club Sneek 4e na eerste seizoenshelft

Sneek trad aan met een enigszins 'gehavend' team vanwege een aantal corona besmettingen en afwezigheid van spelers die normaliter tot vaste waardes behoren. Desondanks kwam Sneek goed uit de startblokken tegen de Zwollenaren en stond na een klein kwartier de eerste try op het scorebord, 0-5 voor Sneek. Helaas werd de conversie niet verzilverd. Zwolle werd hierdoor duidelijk wakker geschud en begon te rugbyen. Vooral in de rucks waren de Zwollenaren een klasse beter dan Sneek en werden aanvallen van Sneek regelmatig om zeep geholpen door snelle turn-overs van Zwolle. Niet lang na de try van Sneek volgde dan ook de gelijkmaker van Zwolle met een benutte conversie.

Ingespeelde systeem

Sneek bleef trouw aan het ingespeelde systeem en regelmatig kwamen de heren in het 22 meter gebied van Zwolle. Maar het ontbrak aan finesse en Zwolle speelde hier defensief sterk op in met goed tackles en turn-overs waarna de bal snel uit de 22 meter gekickt werd en Sneek weer opnieuw moest beginnen vanaf de eigen helft. Helaas voor Sneek werd een fout onderschept en kwam Zwolle via een try en conversie op een ruimere voorsprong. In een verder gelijk opgaande eerste helft bleef de stand bij rust 12-5 in het voordeel van Zwolle.

Tweede helft

In de tweede helft was het Sneek die wederom in de 22 van Zwolle wist te komen. Na een overtreding van Zwolle zag Sneek een kans om 3 punten te scoren via een penalty kick van Dimitri Haringa. Met 12-8 op het scorebord leek er nog een kans voor Sneek om door te stoten. Echter gebeurde het omgekeerde en was het juist Zwolle die met een aantal goede wissels een sterke driekwart lijn wist op het veld had die een aantal keer handig door de Snekere defensie heen braken. Hierdoor moest Sneek geregeld terug zakken en kon het niet voorkomen dat er nog 3 try's gescoord werden waarvan ook twee conversies werden benut. Sneek miste nog wel een penalty kick op de palen. Eindstand 31-8 voor RC Zwolle.

Debuutseizoen

Door deze uitslag eindigt Rugby Club Sneek in het debuutseizoen op een knappe 4e plek waarbij het zich verzekert van deelname aan de cup poule. In de rugby competitie vindt halverwege het seizoen een splitsing plaats waarbij de bovenste club nog twee ronden tegen elkaar uitkomen in de cup poule en de onderste clubs in de plate poule. Hieruit volgt promotie of degradatie. RC Sneek mag dus in het debuutseizoen al mee strijden om promotie als absolute underdog tegen de ervaren teams uit Drachten, Delfzijl en Zwolle.

'We wisten dat we talent in de ploeg hebben, maar dat we de huid in ons debuutseizoen al zo duur kunnen verkopen aan ervaren teams is prachtig om mee te maken. Je kan hier alleen maar trots op zijn”, aldus voorzitter Siemen Cnossen van RC Sneek