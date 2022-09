Rudy houdt van Heineken…

SNEEK- Sneekoloog Rudy Dam, is een man die het lieve leven lief heeft en nooit te beroerd om een stuntje bij een van z’n vrienden uit te halen. Helemaal wanneer ze bijvoorbeeld Abraham zien of een jubileum vieren. Niks gaat de Sneker ondernemer te ver. Rudy doet graag mee, hij heeft de hilaritas hoog in het vaandel staan. Echter als je de spreekwoordelijke bal kaatst, dan ja dan…Helemaal als je de volwassen leeftijd van 60 jaar bereikt!

Het was vanmiddag rond de klok van 5 uur primetime op ’e Singel. Een gigagrote kraan van KFT staat in de straat geparkeerd, wachtend op het moment dat de 60-jarige Dam naar Onder de Linden aan de Marktstraat vertrek. Daar is een gezellig samen zijn met familie en vrienden geregeld. Op de parkeerplaatsen voor zijn huis staan de hele dag auto’s geparkeerd. Onopvallend opvallend. Rudy maakt zich nergens druk over. Voor wie het wil, het is onmogelijk zijn huis binnen te komen, daar heeft hij wel voor gezorgd. Aan de vooravond van z’n verjaardag is hij weliswaar verrast door een paar boezemvrienden, is er nog even een biertje gedronken, maar verder niets. Dit gaat helemaal goed komen. Oké vanmorgen op social media dat er overal in Sneek posters hangen dat ene Rudy Dam vandaag de zes kruisjes op z’n rug heeft. Hoort er gewoon bij.

Als Rudy even na vijven de deur achter zich dicht trekt om naar Onder e Linden te gaan, komen z’n vrienden in actie. De KFT kraan stoomt op, verkeersregelaars leiden auto’s, fietsers, scooters en bussen veilig langs het huis van Dam. De stunt gaat los!

Operatie

Anton van der Meulen, Jacob Boonstra en Domien Silvius, brothers in crime, vertellen hoe de minutieus voorbereide stunt in z’n werk is gegaan.

“Rudy is un groat fan fan Heineken en ja wat mutte je su’n man dan geve”, begint Van der Meulen het relaas. “We hewwe toen un auto foar um kocht, un hele moaie Peugeot 2 nul zes. Dy is deur skilder Domien heel moai in Heineken groën spoaten. Disse auto hewwe fanou de Singel over de gevel fan Rudy syn hús tild en achterhús op syn patio parkeard. We hadden an elke kant 20 cm over. Rudy stekte!”

Jacob Boonstra, had nog een appeltje met z’n maat te schillen. Toen Boonstra 50 jaar werd kreeg hij ongevraagd een lading zand voor z’n deur. “We wúden Rudy even teruchpakke met disse stunt. Fanou fanmiddach het Rudy un persoanleke Heineken Bar op syn patio. Wat wille je nòch mear?”

Schilder Domien Silvius hoort het lachend aan. “Ut was nòch un heel gedoe om de júste Heineken-kleurkes út te soeken. Mar ut is lukt. We hewwe un spesiale nummerplaat foar Rudy regeld. Ut was un feest om hier an met te doën!”

In totaal hebben 30 personen meegewerkt aan de stunt. “Ut kost nòch al un paar senten, mar ut kost Rudy straks ok un paar duiten. Want hij mut mar siën hoe’t de auto wear futkomt. Hij kan fanself KFT inhure, de wagen in stukje snije, sêch ut mar. De auto het Rudy fandaach op naam kregen, hij is eigenaar. Fan ’e week krijt hij ut kenteken binnen en dan komt Rudy der gelyk achter dat hij de fersekering fan syn bolide betale mach. Der sitte trouwens ok dúzend blikjes bier in’e auto. Wij komme nyt met lege hannen. “

Foto

Als de heren de klus geklaard hebben doen ze nog wat groene verf op de handen. Want als de foto tijdens het feestje aan Rudy overhandigd wordt dat z’n gevel Heineken groen gespoten is, moet Rudy wel even in de waan gelaten worden dat het echt zo is!

Wordt vervolgd!