Ruben Marinus wint Brandsma Koffie Heamielronde van Bolsward

Klokslag 19.00 uur was het tijd voor de koers in het wielergekke Bolsward, waar de Brandsma Koffie Heamielronde onderdeel uitmaakte van het jaarlijkse Heamielweekend. Het was Marco van der Tuin die na het startschot van de Heakeninginne als eerste ten avontuur trok, maar zonder succes. Het bleef in de openingsfase van de wedstrijd bij speldenprikjes. Onder meer Maurus Bakker, Bas Bosma en Thiemen Siemensma toonden zich bedrijvig.

Het eerste echte spektakel werd veroorzaakt door de eerste van drie premiesprints. Deze werd gewonnen door Remo Slotegraaf. Een paar ronden hierna trok Hylke Wijnsma in het offensief. Ook zijn poging strandde al snel. Even later was het Cor Visser die ontsnapte uit het peloton. Zijn poging duurde nog het langst van allemaal, maar ook hij werd na drie ronden alweer ingerekend door het peloton.

Rapste sprintbenen

Zij die dachten dat de koers zou uitlopen op een pelotonsprint, kwamen bedrogen uit. Nadat zo’n 2/3 van de koers verreden was, zetten Ruben Marinus en Gaatze Postma een nieuwe aanvalspoging op touwen. In tegenstelling tot de diverse eerdere aanvalspogingen, wist dit duo al wel snel een aardige marge van tien seconden bijeen te rijden. In een paar ronden tijd groeide de voorsprong naar een halve minuut. Marinus en Postma bleven goed samenwerken en zodoende kwam het peloton niet meer in de buurt. Na het klinken van de bel begon het pokeren, ondanks een ultieme poging van Joakim Zuidema om nog terug aan kop van de koers te geraken. Marinus bleek met een paar fietslengten verschil de snelste in de sprint-a-deux. Daniël Zuidema had de rapste sprintersbenen van het peloton en greep zodoende het brons.

Binnenkort staan er voor Amateurs en Sportklasse weer twee mooie koersen op de WV Snits-kalender. Op zaterdag 2 juli staat om 20.00 uur de Wielerronde van Workum op de planning, gevolgd door de Wielerronde van Gaast op 7 juli om 19.00 uur. Bij beide wedstrijden rijden Amateurs en Sportklasse apart met een eigen prijzenschema.

Top-10

1. Ruben Marinus, Zwagerbosch 2. Gaatze Postma, Kollumerzwaag 3. Daniël Zuidema, Dokkum 4. Bas Bosma, Wolvega 5. Nick Slijkerman, Schagen 6. Cor Visser, Gytsjerk 7. Jack Kuper, Dokkum 8. Marco van der Tuin, Bontebok 9. Maurus Bakker, Bleiswijk 10. Marco Swierstra, Grou