Rubberbootrace is weer geweldige publiekstrekker

SNEEK- De eerste editie van de Rubberbootrace werd in de 80 editie van de Sneekweek georganiseerd en was meteen een succesvol spektakel waar honderden mensen langs de kade de rubberbootroeiers enthousiast aanmoedigden. Na 3 jaar trok de organisatie tijdelijk de stop uit de Rubberbootrace. In 2022 heeft de organisatie, Volkevents, de Rubberbootrace weer nieuw leven ingeblazen en met succes. Vandaag was de Rubberbootrace op een wedstrijdbaan in de stadsgracht voor Theater Sneek.

Snel naar de bel

Vandaag, op de maandag van de Sneekweek, werd de race georganiseerd onder de titel van ‘Snel naar de bel’. En dat deden de winnaars, ‘De Midfielders van SWZ’, in een tijd van 4 minuten en 13 seconden. De beide dames, gingen er vandoor met de hoofdprijs van maar liefst 200 euro.

‘Het mooiste moment in mijn leven’

Uiteraard is zo’n hoofdprijs van 200 euro’s mooi meegenomen, maar het meedoen was toch net even belangrijker. “Het was het mooiste moment in mijn leven”, gaf een van de deelnemers met gevoel voor drama aan. Met maximaal twee schippers in een rubberboot werd vooral gestreden om de eer. Dat gebeurde in verschillende categorieën, van ‘jongste deelnemers’ tot ‘ouders met kind’.

Kleurrijke armada

Ging de rubberbootrace vorig jaar nog door de grachten van Sneek, dit keer mocht er een route gevaren worden door de stadsgracht voor Theater Sneek. Op het Bolwerk zagen de toeschouwers een kleurrijke armada voorbijkomen van o.a. ‘Prinsesjes in een rubberboot’, ‘een Unicorn rubberboot’ en ‘drijvende krokodillen’.

De organisatie was in vertrouwde handen van Maria Wolthuizen en wie anders dan Joey Hereman verzorgde het hilarische walcommentaar.