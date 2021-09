RTC Rally Sneek viert haar 55-jarige jubileum

SNEEK- De RTC Rally Sneek is opgericht op 23 September 1966 en heeft afgelopen zaterdag, 25 September, haar 55-jarige bestaan met een speciale dag voor al haar leden gevierd. Door de voor deze gelegenheid samengestelde jubileumcommissie “Team-Feest” was er een dag met een gevarieerd programma georganiseerd.

In de ochtend werd er in verschillende groepen, door meer dan 40 leden, een route rondom Sneek afgelegd. Met als begin- en eindpunt Lokaal 55 te Sneek. Na afloop werd hier geluncht en werden er herinneringen opgehaald maar ook plannen gemaakt voor de toekomst. In de middags was er een workshop “Bouw een fiets voor Afrika” georganiseerd.

Op een speelse manier met een groep een fiets in elkaar zetten. Dit samen iets maken bleek ook erg goed voor de teamgeest te zijn en daarnaast werden er na afloop een aantal prima fietsen afgeleverd voor het goede doel. In de avond was er voor leden en partners, wederom in Lokaal 55, een feest met BBQ georganiseerd.

Dit feest werd muzikaal ondersteund door de band “Op Sien Plaats”uit Harlingen. Hier was ruim voldoende tijd om in een gezellige ambiance met elkaar bij te kletsen en met veel enthousiasme te kijken naar de toekomst van RTC Rally. Na deze dag bleek maar weer eens dat RTC Rally na 55 jaar nog altijd springlevend is. Met veel nieuwe plannen, en inmiddels ook een prachtig nieuw tenue, wordt er met vertrouwen en plezier naar de toekomst gekeken.

Lijkt het jou leuk om eens met ons mee te fietsen? Kijk dan voor de mogelijkheden op rtcrally.nl. Je bent altijd van harte welkom!