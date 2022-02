RSG relax-traject voor HAVO/VWO examenkandidaten

SNEEK- De RSG Magister Alvinus is maandag 7 februari gestart met een ‘relax-traject’ speciaal voor HAVO en VWO examenleerlingen. Het relax-traject is ontwikkeld door RSG docent en vitaloog Sander Heidema, ‘eindexamenkandidaten ervaren veel druk en stress voordat ze de school verlaten, we willen juist dat de leerlingen relaxt het eindexamen ingaan’.

“Het relax-traject is ontwikkeld zodat de leerlingen zo ontspannen mogelijk hun examens ingaan. Helemaal omdat Corona al 2 jaar over de wereld raast, waarbij de meeste leerlingen meer dan 6 maand thuis hebben gezeten, kan de druk bij leerlingen nog groter voelen! Daar moesten we wat aan doen”, vertelt Sander.

De RSG erkent dit probleem en is hiermee aan de slag gegaan. Door inhoudelijk meer lessen te geven aan leerlingen die dat nodig hebben, maar ook door het Relax-traject in te zetten! Dit relax-traject focust zich juist niet op het leren maar op andere levensgebieden zoals: ‘Hoe gezond eet, drink, slaap & sport ik? Wat wil ik na mijn examen eigenlijk? Hoe ga ik met stress om en hoe kan ik goed ontspannen?’ Dit allemaal zodat de leerlingen meer zelfverzekerd en gemotiveerd de examens ingaan.

Door een verkenning- en verdiepingsworkshop door Sander wordt er door de leerlingen een eigen doel t.o.v. het examen gesteld. Dit kan variëren van ‘hoe ga ik beter om met stress’; ‘ik wil meer focus tijdens het leren’; tot ‘ik wil een betere balans tussen leren, werken, sport en vrienden’. Dit doel wordt vervolgens gekoppeld aan een traject begeleid door een lokale stichting, vereniging of coach. Deelnemende partijen die meewerken aan het relax-traject zijn: Creatieve workshops bij het Atrium Sneek, Muzikaal jammen op het RSG, Rugby trainingen bij RC. Sneek, Schietlessen bij SV Duel, Survival lessen bij Swingover, Coachgesprekken op het RSG of Yoga van Nova Yoga. De leerlingen mogen hier ongeveer 6 weken namens de school aan deelnemen. Gisteren was de eerste workshop van het relax-traject.

De RSG hoopt op deze manier de leerlingen te helpen zodat ze optimaal voorbereid de examens ingaan! De examens starten in de week van 9 mei.