Roze Lopers in Sneek

Modeshow bij Brownies & downieS

Samen met Brownies & downieS organiseren Ziggo Men en Ziggo Fashion en Lifestyle een fantastische modeshow op het Grootzand 24 in Sneek. Onder het genot van een kop koffie en een huisgemaakte brownie kun je genieten van de nieuwste trends op het gebied van dames- en herenmode. De kleding wordt gedragen door de medewerkers van Brownies & downieS. Ze staan te popelen om jullie de mooiste collectie items te laten zien. Na afloop ontvang je een goed gevulde goodiebag met onder andere cadeaubonnen t.w.v. € 10,- van Brownies & downieS Sneek en eentje van Ziggo Fashion of Ziggo Men.

De modeshow wordt twee keer getoond, met als aanvangstijden één uur en half vier. De entree bedraagt twintig euro. Opgeven kan in de winkel zelf of via sneek@browniesanddownies.nl.

HEMA

Van 14:00 tot 14:15 uur showen maar liefst twintig modellen de nieuwste kinder- en damesmode de HEMA in Sneek. Op deze speciale koopzondag biedt de HEMA 30% korting op alle kindermode en nog vele andere aanbiedingen op de modecollectie.

Blom / Esprit

Een nieuw outfit start met het juiste onderstuk; de broek. Op dit moment zien we vele nieuwe trends in de broeken, van flared en wideleg tot pantalons. Nieuwsgierig naar de pasvormen? Blom atart het seizoen met een broekenactie: tweede broek 50%.

Ook bij Esprit is de herfst begonnen. Nu de dagen korter worden en het weer omslaat hebben we weer zin in laagjes. Bij Esprit hebben ze een ruime keus in warme truien van mooie kwaliteit en een ruim aanbod in vesten. Kom gezellig langs om deze te passen.

ICI Paris

ICI Paris organiseert speciaal voor alle Beauty members Family & Friends-dagen. Dit houdt in dat alle members bijna op het gehele assortiment 25% korting ontvangen. En vanaf drie artikelen 30%. Ben je nog geen beauty member? Geen probleem, je kunt je altijd nog inschrijven.

Lederwarenhuis Pasveer

Lederwarenhuis Pasveer heeft een roze loper voor de deur en heeft aantrekkelijke Roze Loper kortingen op de nieuwe collectie tassen! Doe er je voordeel mee!