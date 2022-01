Royaal Belegd in Sneek is morgen essentieel: “Wc-papier met een high tea!”

“Wij noemen ons morgen een essentiële winkel. De wc-rol kost je €21,50 en je krijgt er een heerlijke high tea bij gereserveerd. Het is een ludieke actie. We hebben hier morgen drie tafeltjes, het is dus niet dat we de hele hut volgooien. We willen nu een statement maken, we zijn wel klaar met de maatregelen want we vinden het iets buitenproportioneel, zeker voor de horeca. Vandaar dat wij op onze eigen manier een klein beetje verzet willen laten zien. De drie tafeltjes zijn binnen op reservering. Buiten hebben we een kraampje met Glühwein, warme chocomelk, muziek en een vuurkorfje. Op deze manier hopen we een beetje gezellig bij elkaar te komen om toch een soort van open te gaan”, laat een strijdbare eigenares van Royaal Belegd weten.