Routes Swit & Sit Rin bekend!

ITENS - Over zo’n 8 weken is het weer zover! De Swit & Sit- Rin wordt gelopen in Itens. Na twee jaar van afwezigheid wordt dit jaar de 3e editie van dit laagdrempelige hardloopevenement georganiseerd in Itens. Ook dit jaar zijn er twee mooie routes door de Greidhoeke uitgezet.

“Eigenlijk dachten we in de zomer van 2017, onafhankelijk van elkaar, precies hetzelfde”, aldus Roelie Zijlstra uit Itens. “Ik liep zelf al een paar jaren hard voor de lol en zag een aantal, vooral jonge vrouwen, ook geregeld door het dorp rennen. Samen rennen is leuker dan alleen, tenminste, dat is mijn gedachte en dus lanceerde ik een groepsapp voor de Itenser Hurddravers”.

“Als je ziet dat zoveel mensen plezier hebben in het samen hardlopen, dan is de stap naar een hardloopevenement snel gemaakt. We spraken elkaar eens bij een goed glas wijn in de kroeg en toen was het idee zo gevormd: een hardloopevenement in Itens” vult Ans Booij, die het stokje overnam van Paula Korbach, aan.

“Ja, maar wel vooral voor de gezelligheid” zegt Esther Brouwer. “Het moet niet een competitieve strijd worden. We willen mensen in de dorpen vooral verbinden en een gezellig evenement organiseren”.

Maar de Swit & Sit- rin, vanwaar die naam? “

Dat is een idee van Anke” zegt Roelie. “We hebben al ontzettend gezellige avonden in de voorbereiding gehad en aan het eind van zo’n avond, onder het genot van een hapje en een drankje, kwam zij met dit lumineuze idee: Earst Switte, dan Sitte”. “Het sloot perfect aan bij ons idee voor dit evenement: bewegen, gezelligheid en mienskip bevorderen”, aldus Anke Strikwerda.

De derde editie vindt plaats op 28 mei a.s. “We hebben zulke leuke, positieve en spontane reacties gehad op de eerste twee edities van de Swit&Sit- rin, dat we al vrij snel daarna, eigenlijk de volgende dag al, ook een derde editie wilden organiseren” zegt Roelie, “en dat we daar twee jaar op moesten wachten is natuurlijk vervelend, maar na het zuur komt het zoet!”. “Ook dit jaar ontbreken de hottubs voor een ontspannende sit na afloop natuurlijk niet”, aldus Ans.

“Begin maart zijn we weer gestart met training voor de beginnende hardloper” aldus Esther. “Iedere maandagavond om 19.30 uur starten we bij het centrumzitje in Itens met een training. Het is heel laagdrempelig. Iedereen kan meedoen en je kunt elk moment instromen. Er lopen inmiddels al zo’n 20 deelnemers. Dat is super!”.

De bekostiging van het evenement moet plaatsvinden door subsidie- en fondenwerving. “Dit jaar benaderen we opnieuw al onze sponsoren van vorig jaar met de vraag of ze weer willen sponsoren”. Roelie: “Dit jaar maken we iets meer kosten, omdat we gaan werken met een digitale inschrijving en tijdsregistratie. Zo kunnen alle lopers zien hoe hard ze hebben gerend. We hopen natuurlijk weer op de toezegging van alle sponsoren van vorig jaar”. “En daarnaast hebben we de “vrienden van de Swit&Sit- rin”, zegt Anke, “je kunt voor €20,- vriend worden. “.

Dit jaar zijn de routes voor de kids weer uitgezet in het dorp Itens. De 5 km-route voor volwassenen loopt langs kleine paadjes en door Easterein. De 10 km- route loopt door het prachtige natuurgebied Skrok bij Wommels. 28 mei 2022: Swit& Sit- rin. Dat belooft weer een prachtige dag te worden in Itens en omgeving.

Inschrijven voor de Swit & Sit Rin: www.mijninschrijving.nl. Vriend worden, volgen, meehelpen of vragen? Check de facebookpagina/instagram of mail: switsitrin@gmail.com.