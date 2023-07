Rotonde Oppenhuizerweg weer open voor verkeer

SNEEK- De werkzaamheden aan de rotonde in de kruising bij de Oppenhuizerweg en N354 in Sneek zijn afgerond. De weg is weer open voor alle verkeer. In de afgelopen vier weken zijn er extra rijbanen aangelegd en aansluitend is de rotonde opnieuw geasfalteerd. Het verkeer werd via verschillende omleidingsroutes omgeleid.