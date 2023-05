Rotaryclub Sneek geeft geld aan goede doelen

SNEEK- Rotary is een wereldwijde organisatie die iets wil betekenen voor de samenleving. Rotaryclub Sneek is een onderdeel van die organisatie. Deze club organiseerde eind maart de competitie “Het Slimste Bedrijf van Súdwest-Fryslân” met als doel om de deelnemende bedrijven (meer dan dertig) een fantastische avond te bezorgen. Maar vooral om geld op te halen om goede doelen te steunen. Door inschrijvingsgeld, een veiling en een verloting kwam er € 13 . 500 ,00 beschikbaar.

Hierdoor konden drie voetbalclubs (TOP’63 uit Oppenhuizen en ook LSC 1890 en O.N.S. uit Sneek) een financiële bijdrage krijgen om hun outillage te verduurzamen. Daarnaast was er geld beschikbaar voor twee organisaties die zich inzetten voor de bestrijding van ernstige of onbekende ziekten. Zo zet Charity4Brains uit Lemmer zich in voor het onderzoek naar Ataxie, een neurologische aandoening. Van SW12 zullen we binnenkort nog wel horen wat de plannen zijn o.a. om te helpen kanker te bestrijden. Verder was er geld voor het G-voetbaltoernooi van LSC 1890 en voor de Voedselbank Sneek-Wymbritseradiel.

Maarten Reijgersberg (voorzitter van RC Sneek) en Johan Boomsma (plv. voorzitter van de organisatiecommissie) waren blij dat zij tijdens de clubbijeenkomst van 8 mei jl. de symbolische cheques aan de vertegenwoordigers van deze zeven organisaties konden overhandigen.

En ze kondigden alvast aan dat er in het laatste weekend van maart 2024 weer een nieuwe ronde van het Slimste Bedrijf zal komen. Het doel zal zijn om nog meer geld op te halen dan dit jaar.