Rotaryclub Sneek benoemt Jan Brandsma tot Paul Harris Fellow

Wat hij toen nog niet wist was dat de club hem zou benoemen tot Paul Harris Fellow. Dit geldt binnen de Rotary-organisatie als een hoge onderscheiding die wordt uitgereikt aan mensen die zich binnen of buiten de club bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Dat hoeven niet perse Rotary-leden te zijn.

In het geval van Brandsma heeft de onderscheiding betrekking op alles wat hij heeft gedaan en nog steeds doet voor minder bedeelde medemensen. Dat doet hij al sinds 1959, onder andere door gratis maaltijden te verstrekken via De Schuilplaats. Binnenkort de 19000ste vertelde Brandsma in zijn dankwoordje. Maar hij bezoekt ook mensen die in de gevangenis zitten. Of hij neemt ze mee uit varen, zoals hij gistermiddag nog deed.

Bijzondere verdiensten

De bijzondere verdiensten van Brandsma werden opgesomd door Chantal Hoevers-Prins, de voorzitter van RC Sneek. Daarna was het tijd om hem de speld die bij deze onderscheiding hoort op te spelden. Zij overhandigde hem ook de bijbehorende oorkonde.

In zijn dankwoord zei Brandsma dat hij niet zo nodig zelf in het zonnetje hoefde te staan maar dat hij toch wel dankbaar was dat hij deze onderscheiding mocht ontvangen. Ik zie het als een teken van waardering zei hij.

De onderscheiding is genoemd naar Paul Harris, de man die in 1905 in Chicago (USA) met drie vrienden de allereerste Rotaryclub heeft opgericht. Intussen zijn er wereldwijd meer dan 35000 clubs verdeeld over meer dan 200 landen. Rotaryleden willen iets betekenen voor anderen, dichtbij of veraf. Een heel bekend wereldwijd project is “Polio de wereld uit”. Dit project is in 1988 begonnen. Toen waren er 125 landen waar polio voorkwam. Nu komt polio nog maar in twee landen voor. In Sneek is Rotary bekend als organisator van vijf jaar Sneek op ‘e Strún. Wie meer over Rotary wil weten kan terecht op www.rotary.nl