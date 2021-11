Rooth nieuwe hoofdsponsor ONS Sneek

SNEEK- Voetbalvereniging ONS Sneek presenteerde tijdens haar algemene ledenvergadering van 26 november haar nieuwe hoofdsponsor. Binnenkort prijkt Rooth op de shirts van het vlaggenschip van de club. Rooth, dat zich bezighoudt met schoonmaak, onderhoud en renovatie in de breedste zin van het woord en landelijk actief is, was ook in een eerder stadium hoofdsponsor en subsponsor.

Voorzitter Joan van der Veen toont zich content met de ontwikkelingen: “Onze hoofdsponsor De Witte Lakenvelder wilde zijn sponsorschap op een andere wijze aanwenden en is nu kledingsponsor van onze jeugd. Hierdoor kwam het hoofdsponsorschap vrij en met Rooth hebben we een bekende, mooie en solide onderneming gevonden waarmee we erg tevreden zijn. Met de bijdrage van Rooth kunnen we eveneens handen en voeten geven aan onze nieuwe koers die gekenmerkt door meer maatschappelijke initiatieven, regionale betrokkenheid en innovatief beleid.

Oud eerste elftalspeler

Directeur Sibold Jellema van Rooth, oud eerste elftalspeler van de club, ziet de nodige parallellen tussen zijn bedrijf en de club. “Beide focussen we ons op kwaliteitsverbetering en innovaties. Wij doen dat vakmatig en ONS Sneek is sinds kort bijvoorbeeld, als een van de weinige clubs in het noorden, regionaal gecertificeerd door de KNVB. Ik reken op een mooie samenwerking.”