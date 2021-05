Rooth Multiservice neemt afscheid van het ontstoppen van rioleringen

SNEEK- Per 1 juni 2021 zal Rooth Multiservice uit Sneek niet meer zelfstandig het ontstoppen van rioleringen gaan uitvoeren. Het bedrijf heeft het afgelopen jaar goed gekeken naar alle dienstverlening die zij voor haar relaties heeft te bieden en heeft een aantal duidelijke keuzes gemaakt. Eén daarvan is het afstoten van een voor het bedrijf kenmerkende dienstverlening, namelijk ‘het ontstoppen van rioleringen’.

“Het zijn werkzaamheden die lastig zijn te plannen en gaan vaak gepaard met pieken en dalen. Verder neemt het gemiddeld gezien geen volledige werkweek in beslag en op basis hiervan is het lastig om de juiste medewerker te binden. Daarnaast willen we qua werkmaterieel (moderne pomp, luxe camera en sensor en ander kostbare benodigdheden) meegaan met de tijd en moeten we dus blijven investeren”, aldus eigenaar Sibold Jellema.

De samenwerking met schoonmaakbedrijf Van Dijk & De Boer is hierdoor verder uitgebreid. Rooth zal het ontstoppen van rioleringen door verwijzen naar haar collega bedrijf in Sneek. Afgelopen week hebben zij hiervoor de puntjes op de ‘i’ gezet. Van Dijk & De Boer hoopt door deze samenwerking juist deze afdeling fulltime van werk te kunnen voorzien.