Roosenstein Wolke viert 135-jarig bestaan: een familiebedrijf dat generaties verbindt

SNEEK- Familiebedrijf Roosenstein Wolke bestaat, op 24 november 2021, exact 135 jaar en wordt momenteel geleid door de 4e en 5e generatie, Lieseth Roosenstein en haar zoon Hessel van der Laan. Het bedrijf voert een innovatieve koers, uniek voor de kledingbranche. Met de keuze voor kwalitatieve natuurlijke materialen en productie in de EU, strijdt Roosenstein Wolke tegen verspilling en de wegwerpmaatschappij. Hiermee is Roosenstein Wolke voorloper in de kledingbranche, wat wordt gewaardeerd door winkeliers en de eindklant.

‘Voor ons is het eigenlijk niks nieuws, we doen dit sinds jaar en dag, maar voeren het nu door in de gehele collectie. Onze eerste klanten waren de Friese schippers en vissers. Zij beschermden zich tegen de elementen waarmee zij werkten door middel van natuurlijke & eerlijke materialen. Wij laten met onze collectie zien dat ondanks alle innovaties van synthetische materialen, een natuurlijk product nog steeds de meeste comfortabele en bovendien duurzame bescherming biedt’, zegt Hessel van der Laan.

Eerlijk verhaal

In een markt waar winkeliers en merken regelmatig op zoek zijn naar de nieuwste hype of de laagste prijs, weet Roosenstein Wolke haar partners voor een lange tijd aan zich te binden met dit eerlijke verhaal. ‘Al generaties lang’, weet Lieseth Roosenstein. ‘Mijn ouders werkten al samen met een hoop trouwe klanten waarmee wij nog steeds werken, dat is inmiddels dus ruim 50 of 60 jaar’, vult Roosenstein aan. Dat uit zich dan ook in de cijfers. Ruim 50% van het totale klantenbestand werd al bediend door de ouders van Lieseth Roosenstein (Frans Roosenstein & Hetty Wolke).

Nieuwe generaties

Maar ook nieuwe generaties waarderen de visie. Zo werkt Lieseth Roosenstein met klanten waar nu de nieuwe generatie het verhaal, samen met haar zoon Hessel, voortzet. In deze winkels staat ook de nieuwe generatie weer klaar om mee te werken in de handel. ‘Wij zijn dankbaar dat deze langdurige relaties ons blijven steunen, in goede en in slechte tijden. Door nauwe samenwerking met onze partners groeien we in de keten. Omdat we werken op basis van vertrouwen en partnership zijn we tijdens de corona crisis geen enkele klant kwijt geraakt’, vertelt Lieseth Roosenstein trots.

Hessel van der Laan (28) roemt als 5e generatie binnen het bedrijf de relatieopbouw van zijn voorgangers. ‘Het is onze intrinsieke motivatie om mensen blij te maken, dat zie je terug in onze gehele bedrijfsvoering’, zegt Hessel. Niet alleen aan de verkoopkant werkt Roosenstein Wolke al generaties met dezelfde koppen, ook onze leveranciers zijn al decennia lang gekoppeld aan het bedrijf. ‘De leveranciers in Duitsland, België & Portugal weten hierdoor precies wat er van ze gevraagd wordt. Dit heeft als resultaat dat we de hoge Roosenstein Wolke standaard kunnen garanderen en dat we producten maken waar meerdere generaties plezier van hebben. Daarnaast vind ik het belangrijk dat we rustig kunnen slapen, dat we weten dat iedereen een eerlijke boterham verdient aan het werken met RW. Dat kunnen we door lange partnerships waarborgen’, sluit Van der Laan af.

Roosenstein Wolke maakt al generaties lang breigoed van de hoogste kwaliteit. Met de kachel wat lager is een trui van Roosenstein Wolke comfortabeler dan ooit! www.roosensteinwolke.com