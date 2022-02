Roon Staal in Woudsend na winter lockdown

WOUIDSEND-Na de onderbroken Kerst Tour van 2021 trekt zanger-pianist Roon Staal van 17 februari t/m 26 maart weer door ons land met zijn Voorjaars Tour. Op woensdag 23 februari a.s. doet hij De Karmel in Woudsend aan. Het concert start om 20.00 uur en de zaal is een half uur voor aanvang van het concert geopend.

Roon Staal, die onlangs zijn 9e filmfestivalprijs ontving als Official Selection van de New York Independent Cinema Awards voor zijn muziekvideo ‘Dreamer’, weet zijn publiek steeds weer te raken met zijn indrukwekkende en harmonieuze zang en pianospel.

Op 8-jarige leeftijd doet Roon Staal, oomzegger van Ede Staal, al ervaring op in het Michaëlskoor uit Oosterland. Drie jaar later speelt hij de rol van Gavroche in de musical Les Misérables in het Carré theater in Amsterdam. Daarna volgen nog meer rollen in de rock-opera ‘Tommy’ en de musicals ‘Rembrandt’ en ‘Petticoat’. Staal werd in 2011 voor de musical ‘Petticoat’ genomineerd voor een prijs in de categorie beste mannelijke bijrol grote musical.

Tijdens de Voorjaars Tour van Staal passeren enkele bekende covers de revue van Art Garfunkel en Paul Simon zoals ‘Bridge Over Troubled Water’, ‘Help Me Through The Night’ van zijn oom Ede, ‘I Have A Dream’ van Abba en ‘Sailing’ van Gavin Sutherland als ook eigen werken waaronder ‘Promise’, ‘By Her Side’, ‘Als Je Mij Zoekt’, ‘The Garden Of Light’ en het tedere ‘Rust In Bewustzijn’.

Inmiddels 15 albums en vele optredens in binnen- en buitenland verder, waaronder Vladivostok en Japan, bereikt Roon Staal een steeds groter publiek. Dat publiek waardeert de intieme en kleinschalige concerten waarbij het publiek interactie voelt met de zanger en pianist Staal.

Een concert voor iedereen die toe is aan een onvergetelijke ervaring aan het einde van een verstilde wintertijd na de lockdown. Kaarten voor het concert in Woudsend zijn te bestellen via www.roonstaal.com of 06-15403125

Bron: https://www.woudsendonline.nl/