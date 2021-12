Rooms-Katholieke Kerk schrapt vieringen na 17.00 uur, ook met kerst

SNEEK- Vanwege de coronasituatie in ons land hebben de Nederlandse bisschoppen van de Rooms-Katholieke Kerk besloten extra maatregelen te nemen. In de kerken worden, volgens algemeen geldende coronamaatregelen, na vijf uur voorlopig geen vieringen meer gehouden. Omdat de kerstdagen aanstaande zijn, betekent dat ook dat er dit jaar geen kerstnachtmissen zullen zijn.

Kerken hebben in ons land een bijzondere positie, omdat maatregelen van de overheid daar niet gehandhaafd kunnen worden. Het is aan kerken zelf om de maatregelen over te nemen.

De Sint Antonius van Padua parochie; RK kerk, locaties Sneek, Blauwhuis, Roodhuis en Heeg geeft gehoor aan de oproep van de bisschoppen.