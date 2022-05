Rood legioen VC Sneek geniet van triomf en afscheid speelsters

SNEEK - De uitverkochte Sneker sporthal ging er zaterdagavond eens uitgebreid voor zitten. Enerzijds waren de blikken gericht op de ploeg van Henriëtte ter Steege en anderzijds lonkte de after party met het afscheid van een zestal speelsters. Op beide fronten werden de toeschouwers uitvoerig bediend want de thuisploeg liet geen spaan heel van een mak Regio Zwolle terwijl de mooie ceremonie voor de afscheid nemende speelsters er een was met veel emotie en mooie aangrijpende momenten. Allemaal op en top door het bestuur van VC Sneek en de speelsters als een onvervalste twee akter in elkaar gezet.

Getergd

Op het sportieve vlak was de vraag hoe getergd de Sneker formatie in het veld zou komen. Het antwoord was klip en klaar. Ter Steege wilde niks aan het toeval overlaten en had de Friezinnen perfect voorbereid. Startende met Anlène van der Meer, Britt Schreurs, Nynke Oud, Anniek Siebring, Rixt van der Wal, Lieze Braaksma en libero Geldou de Boer werden de vele toeschouwers op hun wenken bediend. De thuisploeg bouwde al snel een ruime marge op via 13-6 en liet met name aanvallend en blokkerend een dikke plus noteren (25-17),

Ook in de tweede set liep het crescendo bij de Snekers. Vooral blokkerend sterk werk van Rixt van de Wal, een subliem scorende Lieze Braaksma en de nodige serveerfouten bij de gasten leidden al snel een 2-0 voorsprong in sets in. In de derde set was de strijd wat egaler maar de Zwolleneren waren over het geheel niet gekomen om het avondje Sneek te bederven leek het. Daarvoor speelde de formatie van Erik Meijer te flets en trof het overigens ook een fel en sterk spelend VC Sneek tegenover zich. Met Roos van Wijnen in de ploeg had VC Sneek weinig te duchten van de bezoekers. De aanvoerster kreeg aan het eind een welverdiende publiekswissel en de staande ovatie ontroerde haar zeker. Met 25-22 tankte de Sneker brigade veel zelfvertrouwen voor de wedstrijd in Zwolle. “Daar zullen we geheel andere ploeg tegen komen,” blikte Henriëtte ter Steege al vast vooruit.

Extra cachet

Na de wedstrijd kregen Sanne de Ruiter, Lieze Braaksma. Danique Aardema, Anlène van der Meer, Sietske Osinga en Roos van Wijnen van Antoinette Overzet namens het bestuur mooie woorden voor hun tomeloze en trouwe inzet. Met name de huldiging van Roos van Wijnen kreeg extra cachet. Ook werden de vrijwilligers in het zonnetje gezet door bestuur en dames VC Sneek. Klaas Hylkema, nationaal scheidsrechter, voormalig lijnrechter in de eredivisie en trouw gastheer van de officials werd uitgebreid gefêteerd met een welverdiende Nevobo- onderscheiding. Een avondje Sneek zoals menigeen dat niet snel zal vergeten.

Bron: Persbericht VC Sneek