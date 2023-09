WARNS - Afgelopen week hebben Gedeputeerde Friso Douwstra van provincie Fryslân en wethouder Michel Rietman de rondweg Warns officieel geopend. Daarnaast onthulden zij het informatiepaneel over de Sytzama stinswier van Warns.

Dit paneel geeft informatie over het archeologisch onderzoek en de vondsten. Na uitleg over de Sytzama stinswier konden de aanwezigen met oldtimers een rit maken langs het project Ontsluiting Stavoren. De rondrit werd aangeboden door een groep inwoners met oldtimers uit Stavoren en omstreken onder leiding van Wiepke Wierda.

De rondweg Warns-Zuid is het laatste onderdeel van het project ontsluiting Stavoren. Het project maakt onderdeel uit van de Opgave Friese IJsselmeerkust. In dit programma werkt gemeente Súdwest-Fryslân samen met gemeente De Fryske Marren, Provincie Fryslân, en Wetterskip Fryslân bestuurlijk samen om invulling te geven aan wensen en ambities die er in het Friese IJsselmeerkustgebied zijn.