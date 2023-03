Rondvaartbedrijf M. van der Werf organiseert open dag op 18 maart: Kijk aan boord bij de Toerist VI

Ben je minimaal 15 jaar oud en ben je op zoek naar een nieuw bijbaantje, of ben je van plan om Friesland vanaf het water te ontdekken met een feestje of een dagje weg? Ga dan gezellig langs aan de Jousterkade in Sneek en laat je kosteloos verrassen met verhalen over werken aan boord en de mogelijkheden voor een uitje.